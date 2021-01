Index PES zůstává na 69 bodech, ve čtvrtém stupni už je 12. den v řadě

Česko se do čtvrtého protiepidemického stupně s mírnějšími omezeními přesune nejdřív v polovině února, kdy by počet lidí hospitalizovaných s covidem mohl klesnout pod tři tisíce. V pořadu Otázky Václava Moravce to v neděli řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Naočkování nejrizikovější skupiny, do které patří lidé nad 80 let a zdravotníci, se ale nejspíš zpozdí až do konce března. Premiér Andrej Babiš uvedl, že systém registrace k očkování se od února pro lidi pod 80 let či chronicky nemocné pacienty nespustí, jak se plánovalo.



Reprodukční číslo se opět mírně zhoršilo

Index PES sleduje reprodukční číslo, které udává kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, průměr nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Čtvrtým hodnoceným kritériem je podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici.



K dnešku se reprodukční číslo opět mírně zhoršilo, je 0,9. Ostatní sledovaná kritéria se naopak mírně zlepšila. Na bodovém hodnocení se ale ani jeden posun neprojevil. Na začátku ledna se R číslo dostalo na hodnotu 1,45, poté začalo klesat až na 0,68. Nyní už osmý den v řadě roste. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje.

Vláda v pátek prodloužila nouzový stav do 14. února, jak jí to ve čtvrtek díky komunistům povolila Sněmovna. Celkem bude nouzový stav, který umožňuje vymáhat opatření proti šíření koronaviru, trvat minimálně 132 dnů. Je to dvojnásobek oproti délce nouzového stavu, který platil při loňské jarní vlně covidu.