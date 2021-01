Babiš i Blatný jdou na druhou dávku vakcíny s odkladem, kvůli výpadkům

Premiér Babiš dostal první dávku 27. prosince v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Ministr Blatný se zase nechal poprvé očkovat ve Fakultní nemocnici Brno, a to ve stejný den jako premiér, tedy v první den očkování.

Na druhou dávku se Babiš chystal toto pondělí, Blatný zase minulou neděli. Oba se však nakonec rozhodli termín posunout. „Mně to vychází na neděli, půjdu zase do ÚVN,“ uvedl v pátek Babiš při návštěvě vinohradské nemocnice. Blatný má druhý termín v sobotu, opět v brněnské fakultní nemocnici.

Premiér Babiš před týdnem uvedl, že druhou dávku lze aplikovat po 21 až 42 dnech, takže odklad nevadí. Totéž doporučil Blatný ředitelům nemocnic i v případě zdravotníků, aby zbývalo více dávek pro první očkování seniorů. „Není to pravidlo, je to doporučení,“ řekl Babiš.

Obdobně ostatně postupuje více zemí. Průkopníkem postupu je Velká Británie, kde dokonce na druhou dávku čekají až dvanáct týdnů.

„K tomuto rozhodnutí jsme došli na základě klinických dat, podle kterých je vakcína po dvanácti dnech od první dávky účinná na 90,5 procenta. A žádné ukazatele nenasvědčují tomu, že by se účinnost vakcíny ke konci jedenadvacetidenního období po první dávce ztrácela,“ uvedla dříve na dotaz iDNES.cz Alicia Dimas McNulty z Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, britské obdoby Státního ústavu pro kontrolu léčiv. I tam totiž chybí dostatek vakcín, prioritou tak je pro zemi naočkovat co nejrychleji co nejvíce lidí alespoň první dávkou.

Koordinátor očkování v Izraeli Nachman Aš ale v úterý vyjádřil pochybnosti nad tím, jak dobře může první dávka působit. „Ochrana získaná po první dávce vakcíny není tak velká, jak jsme mysleli,“ řekl. Země totiž masivně očkuje a část zdravotníků se nakazila i po první dávce. Přesto zvažuje tento postup třeba Dánsko nebo Německo.

Dávek vakcíny dorazí méně

Vakcín je totiž nedostatek. Česká republika zakoupila původně nejvíc dávek vakcíny od firmy AstraZeneca, která dlouho působila jako favorit na nejdřívější schválení. Nyní se tak očkuje pouze látkami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Dodavatel Pfizer/BioNTech přislíbil už v příštím týdnu obnovit ve stoprocentním rozsahu dodávky vakcíny proti covidu-19. Na Twitteru to napsal předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, který vede jednu z poradních skupin ministra zdravotnictví.



Roman Chlíbek @RomanChlibek Pfizer slíbil již v týdnu od 25.1.21 obnovit 100% dodávky vakcin pro Evropu,tedy i pro ČR. oblíbit odpovědět

Firma přitom nedávno oznámila, že za účelem navýšení kapacity sníží dočasně dodávky. A to o patnáct procent v tomto týdnu a o třicet procent v dalších čtrnácti dnech, oznámil ministr Blatný.

Premiér Babiš proto ve snaze očkování urychlit navrhl na čtvrteční videokonferenci lídrů zemí Evropské unie, aby se očkovací látky od AstraZenecy rozvážely ještě před schválením Evropskou lékovou agenturou (EMA).

„Všichni lídři v Evropě chtějí tu vakcínu co nejdřív. Byly návrhy, aby dodávky začaly před schválením, abychom neztráceli ani hodinu, to ale nebylo akceptováno,“ řekl Babiš. Pokud shledá EMA, bezpečnou a účinnou, mohla by ji Evropské komisi doporučit ke schválení za týden.

Komise se však podle její předsedkyně Ursuly von der Leyenové chce v příštích dnech zasadit o to, aby byla distribuce očkovacích látek „předvídatelnější a stabilnější“. Jednat o tom bude jak s výrobci, tak s EMA.



Nyní tak v Česku funguje registrační systém pro vakcinaci seniorů starších osmdesáti let. Řada zaregistrovaných ale na termín čeká – k 20. lednu se zaregistrovalo více než 170 tisíc osob, asi sto tisíc z toho čeká na rezervaci. A některé kraje už stihly vyočkovat všechny své dávky.

A od úterý 26. ledna si budou moci termín rezervovat i zdravotníci. Jde přitom o zpoždění, původně se hovořilo o tomto pátku jako o nejzazším termínu. Blatný ale uvedl, že kvůli nedostatku vakcín na zpoždění nezáleží.

V Česku se začalo očkovat 27. prosince. Dosud zdravotníci aplikovali 70 670 dávek, z toho 13 190 dali lidem ve čtvrtek.

