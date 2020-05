Senát rozhodne, zda i rodič, který nepošle dítě do školy, dostane ošetřovné

Horní komora parlamentu rozhodne, zda rodiče s dětmi do 13 let budou mít nárok na ošetřovné až do konce června, i když své dítě nepošlou do mateřské školy nebo školy, ačkoli už bude v té době otevřená. Senát bude schvalovat i možnost, aby firmy odložily odvody na sociální pojištění, i prodloužení lhůt přípravy návrhu státního rozpočtu na příští rok.