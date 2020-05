Přispíváme miliardy a stejně nám stát bere další peníze, stěžují si obce

Daně pro obce se dělí na svěřené a sdílené. Právě ze sdílené části, kam se řadí například DPH nebo daně z příjmů, bere ministerstvo financí peníze na pomoc OSVČ a plánuje odtud brát i finance na podporu malých firem. Že na program Pětadvacítka půjdou peníze z této části kasy, bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové jasné už hned.

„Od samého počátku byl koncipován jako vratka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. A všem zákonodárcům bylo známo, že se na dopadech vyplácení státního bonusu budou podílet jak státní rozpočet, tak i rozpočty krajů a obcí,“ vysvětlovala v otevřeném dopise Schillerová.

Ministryně proto podle svých slov byla překvapená, že Senát návrh kompenzačního bonusu Sněmovně vrací. V úterý ho bude obhajovat na půdě Poslanecké sněmovny senátorka Šárka Jelínková, podle které by se obcím, městům či krajům neměly brát další peníze, protože se tím pozastaví investice.

„Obce, města i kraje potřebují investovat a v rámci návrhu kompenzačního bonusu jde dalších pět procent, o které rozpočty přijdou. Na první pohled se to nezdá moc, ale například u nás v Bystřici pod Hostýnem je to zhruba šest a půl milionu korun,“ hájí Jelínková důvody, proč Senát návrh zákona vrací.

Sdružení místních samospráv vytvořilo i kalkulačku, kde je možné si vypočítat, o kolik jaká obec v rámci kompenzace přijde.

Vezměte si dotace, píše obcím ministryně

Ministryně financí upozornila, že se na bonusech musí podílet i ostatní, nejen stát sám. Obce, města i kraje si mohou například zažádat o dotace a pokud jim peníze dojdou, vzít si podle Schillerové vzít půjčku. Podle ekonoma Daniela Münicha je to však zcestná představa a stát si tím zadělává na další problémy.

„Problém dotacemi je jejich složitost, zdlouhavost, náchylnost pro korupci a také že příliš často nepasují na aktuální potřeby obce. A hlavně je obrovský problém ve vysokých nákladech spojených s vysokou mírou neúspěšnosti. Obce tak utrácí velké peníze za přípravu návrhů projektů a žádostí, za právnické poradenství a vlastního času, které vyjde vniveč, když 90 procent přihlášek je nakonec odmítnuto pro převis zájmu,“ vyjmenovává Münich.

Půjčování si je pro obce také daleko složitější, než pro stát, který by si naopak půjčit mohl a měl, protože je to pro něj na rozdíl od obcí snadnější a levnější. Úspory potřebují obce mít například jako rezervu pro spolufinancování dotací. Podle Schillerové ovšem nemají obce peníze držet, což podle předsedy Svazu měst a obcí a starosty města Kyjova Františka Lukla není možné.

„Je nutné zastavit legislativní chaos. Potřebujeme investovat a to jednoduše nejde, když se rozpočet mění pod rukama skoro denně. Dotační tituly by také měly být jednodušší, hlavně na boj se suchem a na dopravní a technickou infrastrukturu nebo do obnovy a rozšiřování kapacit školských zařízení,“ vyjmenovává zásadní body František Lukl.

„Nakonec potřebujeme především férové jednání státu. Jeden den si plácneme, že obce už nepřijdou o žádné další příjmy, další den vláda navrhuje kompenzační bonus, který připraví rozpočty obcí o více než 11 miliard korun. To musí skončit,“ dodává předseda Svazu měst a obcí a starosty města Kyjova.

Neschválení návrhu zastaví bonusy?

Jestliže se Senát návrh vrátí s tím, že se nakonec neschválí, znamená to podle šéfky státní kasy konec vyplácení bonusů, řekla v rozhovoru pro Novinky.cz s tím, že peníze nemůžou jít státního rozpočtu. Všechno má nyní pod sebou Finanční správa, která dotace zároveň kontroluje, a proto nemohou jít bonusy podle Schillerové ze státního rozpočtu, kdy dotace vyplácí.

Podle předsedy Sdružení místních samospráv Stanislava Polčáka by se ovšem obce a kraje neměly podílet na vyplácení bonusů více než 13 miliardami, peníze by podle něj měly jít především ze státní kasy.

„Pokud návrh Senátu poslanci schválí, bude vláda aspoň trochu vstřícná a nebude zde zastrašovat všechny, kdo chtějí o věci jednat tím, že v tu chvíli zastaví vyplácení kompenzačního bonusu. My nemáme nic proti tomu, aby se podpora OSVČ dostala, je to vlastně sociální dávka, takže proč se to má dotknout příjmu v rozpočtovém určení daní vybraných úplně v jiné dani a ne ze státního rozpočtu, tomu nerozumím,“ dodává Polčák.