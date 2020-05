Vláda se chystá odpustit menším firmám odvody na sociální pojištění

„Od začátku proklamuji, že přijde i ta druhá část, kdy budeme chtít odpustit nejvíce zasaženým firmám právě platby za sociální pojištění nebo zabezpečení. To očekáváme, protože v pondělí bude tripartita, zde chceme tento návrh předjednat, odpoledne schválit na vládě,“ řekla ve středu v Senátu ministryně Maláčová. To Senát projednával a podpořil vládní návrh, podle něhož firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec.

Konkrétněji chystané odpuštění odvodů popsal premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz. „Shodu máme u Antiviru C, kde bychom měli odpouštět platby za sociální pojištění za zaměstnavatele ve výši 24,8 procenta. Je tam podmínka, že zaměstnavatel zachová více než 90 procent úvazků mezi únorem 2020 a měsícem, kde bude uplatňovat to snížení vyměřovacího základu, bude dodržovat zákoník práce, zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě atd. Jsou tam dvě možnosti, že to odpustíme firmám do 25 zaměstnanců, nebo do 50. To je ještě otevřené, je to dost peněz,“ uvedl Babiš.



Maláčová chce odpuštění pro firmy do padesáti zaměstnanců. O možnosti odpouštění sociálních odvodů firmám začala hovořit v druhé polovině dubna. „Odložit nebo dokonce odpustit firmám odvody na sociální pojištění na 3 až 6 měsíců je správná cesta,“ napsala na Twitteru. V první fázi se vláda shodla jen na odkladu odvodů, který potvrdil i parlament.

Ve středu Senát s převahou opozičních stran vyzval vládu, aby v co nejkratší době předložila návrh zákona, který umožní zaměstnavatelům nejvíce zasaženými mimořádnými opatřeními vlády dočasné snížení odvodů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

A vláda volání po dočasném snížení odvodů podle vyjádření členů kabinetu vyjde vstříc. „Neustále zpřesňujeme a jednáme o dalších formách podpory, jednáme teď v tuto chvíli o tom, že bude pokračovat program Antivirus, že bude nějaká další modifikace, vláda se o tom dohodne v pondělí,“ uvedla i ministryně Alena Schillerová.

