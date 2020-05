Kadeřníkům sundáme štíty, slibuje Babiš. Petříčka si chce nechat

Povinnost, aby kadeřníci měli při práci nasazené roušky a štíty, se setkala s kritikou. Objevují se i zmínky o zdravotních komplikacích. Kadeřníkům se špatně dýchá, někteří dokonce omdleli nebo se jim spustila krev z nosu. Premiér Babiš uvedl, že o situaci mluvil s hygieničkami Jarmilou Rážovou, Zdeňkou Jágrovou. „Ony říkají, že by ty kryty kadeřníci nemuseli mít,“ řekl iDNES.cz Babiš.

„Pan ministr (Adam Vojtěch) bude mluvit s epidemiologickou komisí. Myslím, že v pondělí vládu ‚ukecám‘, aby kadeřníci nemuseli mít ty kryty,“ dodal s tím, že mluvil i se zástupcem kadeřníků Robertem Starým, který je iniciátorem výzvy vládě za zrušení povinnosti štíty nosit. Ve stejné situaci jsou i manikérky a pedikérky. „Určitě se to bude týkat i jich,“ shrnul Babiš.

Kosmetické salony a další podobné provozy se otevřely po nucené pauze 11. května. Všichni v těchto službách si zároveň musejí před začátkem práce a po jejím ukončení dezinfikovat ruce. Zákazníci musí mít po celou dobu nasazenou roušku.

„Minischengen“ od 15. června

Předseda vlády doufá, že se v nejbližší době bude uvolňovat režim na hranicích s našimi nejbližšími sousedy. „Aktuálně platí plán, že 15. června vytvoříme jakýsi minischengen, tedy otevřou se hranice mezi Českem, Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem a Německem,“ řekl Babiš.

Jsou za tím hlavně ekonomické důvody. „Je to důležité hlavně z hlediska obchodu,“ míní Babiš. „Jsou to pro nás, největší exportní země. Polsko se k tomu zatím moc nehlásí, takže se předpokládá, že by se přidalo až později,“ dodal.

„V Bavorsku je samozřejmě komplikovanější epidemiologická situace než u nás, ale bylo by dobré, kdyby to všechno proběhlo bez testů nebo jiné byrokracie. Nechci předbíhat, ale bylo by dobré, kdyby to vyšlo. Na úrovni ministrů vnitra to teď řeší Jan Hamáček a na úrovni ministrů zahraničí Tomáš Petříček,“ doplňuje ministerský předseda.

Maláčová je ambiciózní, Schillerová pracovitá

Podle Babiše funguje koaliční vláda ANO a ČSSD jako tým. „Důležité je, aby občané věděli, že naše vláda udělá všechno pro to, aby se o ně postarala. Situaci jsme zvládli a myslím si, že jsme se také více poznali,“ uvedl.

„S bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou jsme si za tři a půl roku volali jednou. S Janem Hamáčkem si denně voláme i čtyřikrát. Funguje to dobře. Co se týká Jany Maláčové, tak jde o ambiciózní mladou dámu, která má své představy a se svými kolegy by mohla komunikovat lépe,“ myslí si Babiš.

„Ale chápu, že pan Hamáček se jí zastává. Jako občan na to má asi stejný názor jako já, ale jako předseda ČSSD zase zastává jiný názor,“ dodal premiér.

Babiš se také zastal ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD, jehož odchod z vlády by se líbil předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi. „Pan Petříček je nominantem ČSSD a to akceptuji. Myslím si, že spolu vycházíme dobře. Teď komunikujeme více, řešíme otevírání hranic. Na některé záležitosti máme jiné názory. Vnímám třeba problematiku lidských práv, ale musíme zároveň vnímat ekonomické zájmy naší země,“ řekl Babiš

Ministryně financí Alena Schillerová je pracovitá ministryně a má tah na branku, míní předseda vlády. „Tu angličtinu asi neumí dobře. Každý umí něco, ale ta angličtina je samozřejmě důležitá,“ přiznal v souvislosti s nedávnou reakcí ministryně, která se vyhnula rozhovoru v angličtině.

Schillerová byla kritizována za to, že se kvůli slabé znalosti angličtiny vyhýbá videokonferencím unijních ministrů financí. „Bylo by dobré, aby všichni ministři mluvili anglicky, ale ministři nerostou na stromech,“ obhajoval Babiš Schillerovou. „Já zase neumím dobře česky a přiznávám to,“ zakončil premiér.