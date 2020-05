Rodiče dostanou ošetřovné až do 30. června, i když dítě nepošlou do školy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Odložení sociálních odvodů může podle Maláčové dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun. „Vnímáme to jako výhodnou půjčku pro firmy, které mají problém s likviditou,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí ve Sněmovně. Odvodů zaměstnanců se možný odklad netýká.

Sociální odvody za měsíc hradí zaměstnavatel do dvacátého dne následujícího měsíce. Za květen až červenec by podle vládního návrhu musel peníze odvést státu do 20. října, a to i s penále. To nyní činí 0,05 procenta dlužné částky za den. Snížit se má na pětinu, na 0,01 procenta za den. Maláčová to označila za výhodnou půjčku pro firmy v potížích. Pokud by možnost využili všichni zaměstnavatelé, měsíčně by odložená suma byla 28 miliard korun.

Šéf lidovců Marian Jurečka zkusí do vládního návrhu prosadit ještě o měsíc delší odklad, než to vláda navrhla. „O žádnou pomoc nikomu nejde,“ hodnotí vládní návrh šéf opoziční ODS Petr Fiala. Označil proto vládní počínání za podvod. A není podle něj žádný důvod projednávat návrh ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze.



Politici se znovu vrací k otázce ošetřovného

Při schvalování odkladu sociálních odvodů se znovu Sněmovna vrátí k ošetřovnému, na které mají nárok rodiče dětí do 13 let po dobu uzavření škol.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová řekla, že do zákona bude chtít ČSSD prosadit, aby rodiče dětí do 13 let měli nárok na ošetřovné až do konce června, i když budou v provozu školy a mateřské školy.

Ještě těsně před schůzí Sněmovny o tom má být koaliční jednání s hnutím ANO. Sociálním demokratům jde o to, aby o ošetřovné nepřišli rodiče těch dětí, kteří se rozhodnou do konce června své dítě do školy neposlat, ač by mohli, ale převáží u nich obavy z koronaviru.

Šéfka TOP 09 navrhla snížit odvody o 80 procent

„Skutečná pomoc v návrhu schází,“ kritizuje vládní návrh předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Navrhuje místo odkladů odvodů o tři měsíce, snížit je těm firmám, které byly skutečně poškozeny, po onu dobu o osmdesát procent.



Poslanci projednají také posun lhůt pro předložení návrhu státního rozpočtu na příští roku. Návrh bude moci vláda předložit Sněmovně koncem října, o měsíc později proti běžnému harmonogramu. Důvodem je podle vlády těžko předvídatelný vývoj ekonomiky.

Již dříve vládní strany ANO a ČSSD za pomoci KSČM, která vládu toleruje, prosadily změnu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Právě to vládě umožní pro příští rok předložit rozpočet se strukturálním schodkem až čtyři procenta HDP.

Počet osob s covid-19 dle krajů