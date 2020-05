Prymula nevyloučil, že vyjednává s Babišem o vládním angažmá

Prymula stále nemá požadovanou prověrku od Národního bezpečnostního úřadu, v ministerské, tedy politické funkci by ji nepotřeboval o nic víc než jako externí poradce, jak by si další spolupráci s ním představoval jeho nynější přímý nadřízený, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministr však v úterý neskrýval rozladění nad tím, že Prymula hovoří o odchodu a i jinak představuje své názory hlavně přes média . Odmítl náměstkovo tvrzení, že prověrka je fakticky jen schválnost, protože lidem na ministerstvu zdravotnictví vadí.

„Bezpečnostní prověrka je naprosto běžná záležitost, mají ji náměstci i na jiných resortech. To, že na zdravotnictví tato povinnost v minulosti nebyla, považuji spíše za raritu. Náměstci se musí seznamovat s citlivými dokumenty, je to tedy přirozený požadavek,“ reagoval Vojtěch.



„Toto se řeší u stolu, ne v novinách,“ komentoval také Vojtěch již vícero Prymulových prohlášení o odchodu z ministerstva zdravotnictví. Prymula pak v úterý večer na Nově řekl, že jeho vztahy s Vojtěchem jsou „vlažné“.

Řekl, že o termínu ukončení své role náměstka, což už bude za týden a půl, s Vojtěchem ještě nemluvil. „Já jsem o tom jednal s panem premiérem, takže jsme se k tomuto termínu dohodli,“ dodal.

Babiš potvrdil, že je s náměstkem v jednání, ale odmítl poskytnou větší podrobnosti. „Co se týká pana Prymuly, tak ano, my jsme se setkali, budeme pokračovat v nějakém rozhovoru a to je tak asi všechno, co k tomu mohu říct,“ reagoval premiér v úterý na dotazy novinářů.

Dva roky prověrku nepotřeboval

V křesle náměstka v resortu zdravotnictví je epidemiolog Prymula od března 2017. Přesně o dva roky později vznikl v resortu nový předpis, na jehož základě byl obratem vyzván, aby se nechal prověřit na nejnižší ze tří úrovní, a sice na stupeň „důvěrné“. Dostal na to rok, ale potvrzení nemá ani nyní v květnu.

Podle Národního bezpečnostního úřadu lhůta pro provedení bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro tento stupeň činí dva měsíce. Účelem prověrky je formálně potvrdit spolehlivost člověka s tím, že úřad z jeho minulosti nenašel nic, co by mu bránilo „mít přístup k utajovaným informacím nebo vykonávat citlivé činnosti“.

V Prymulově případě ale pochybnosti podle všeho jsou. V roce 2016 ho odvolal z funkce ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Jako důvod uvedl, že Prymula „porušoval zákon zamlčováním informací o střetu zájmů a pravdivě neinformoval o svých rozsáhlých soukromých aktivitách“. Prymula vydělal za nejasných okolností bokem k platu ředitele nemocnice další desítky milionů.

Za problém bylo označeno jeho působení ve firmě Biovomed, která zprostředkovává klinické studie vakcín a od farmaceutických firem za to získává miliony korun. V této souvislosti Prymula čelil kritice i proto, že měl údajně vliv na to, jaké očkování má být hrazeno z veřejných prostředků. To ale Prymula odmítl a konflikt zájmů popřel.