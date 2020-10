Šéf Sněmovny Vondráček se zastal Prymuly kvůli schůzce v restauraci

Sleduji z karantény dění okolo pana ministra zdravotnictví. Jak se slétají všichni, kteří vycítili Prymulovu a Faltýnkovu krev - v mediálním slova smyslu. V podstatě už si to žije svým virtuálním životem. A objektivní pravda je všem ukradená



Nikoho nezajímá, že v Poslanecké sněmovně máme absolutní zákaz návštěv a předseda klubu Faltýnek se vlastně nemá kde normálně setkat a uskutečnit pracovní schůzky. A to se často jedná o zásadní témata pro ČR, pro která je potřeba v dol...ní komoře Parlamentu nutně zajistit hlasující většinu. A právě to je práce a zodpovědnost předsedy klubu vládnoucího hnutí.