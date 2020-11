Kalouska přistihli s pivem v restauraci při čekání na jídlo, omluvil se

Podle informací serveru uvnitř strávil zhruba 40 minut. Restaurace má mít otevřené jen výdejní okénko, protože všechny vnitřní prostory jsou podle nařízení vlády uzavřeny.



Kalousek na dotazy připustil, že si v úterý v restauraci byl pro jídlo a že vstoupil dovnitř, během čekání vypil jedno pivo u stolu u okna a došel si na toaletu. „Já jsem kritizoval pana Prymulu za to, že v době, kdy byla uzavřená výdejní okénka, pařil v restauraci. Nic takového já jsem neudělal,“ okomentoval a zdůraznil, že přišel v otevírací době.

Poté se na dotazy nechal slyšet, že „na to jídlo jsem čekal v kapitule a očekávám, že budu ohodnocen Řádem bílého lva“.

Kalousek se kaje

Poté se Kalousek k události sám vyjádřil na Twitteru. „Nebyl jsem na žádném mejdanu po zavírací hodině. Majitel restaurace je můj dlouholetý přítel, vypil jsem s ním uvnitř restaurace jedno pivo a zase jsem odešel. Byl jsem sám, nikoho jsem neohrozil,“ napsal.



Připustil však, že do restaurace vůbec neměl vstupovat. „Byla to chyba, za kterou se omlouvám a která se nebude opakovat. Abych omluvu podpořil i materiálně, věnuji deset tisíc korun na dobročinné účely související s epidemií,“ doplnil.



Miroslav Kalousek @kalousekm Mé prohlášení ke včerejšímu dni: Nebyl jsem na žádném mejdanu po zavírací hodině. Majitel restaurace je můj dlouholetý přítel, vypil jsem s ním uvnitř restaurace jedno pivo a zase jsem odešel. Byl jsem sám, nikoho jsem neohrozil. Přesto připouštím, že jsem do restaurace vůbec

„S panem Kalouskem se znám, nabídl jsem mu, že mu na mě naleju jedno pivko. Beru to jako chybu, nemělo by se to stávat,“ reagoval pro iRozhlas ve středu dopoledne jednatel restaurace Daniel Jelínek.

Měl by Miroslav Kalousek za tento svůj čin vyvodit politickou zodpovědnost? Ano 2815 Ne 739

Když reportéři Blesku přistihli nyní již bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu v restauraci Rio’s na Vyšehradě, Kalousek jej vyzval k okamžité rezignaci. „Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí,“ komentoval to Kalousek.



Později se v reakci na tweet Andreje Babiše nechal slyšet, že všechny moc prosí, aby se chovali disciplinovaně a dodržovali všechna opatření a doporučení. „Neděláme to ani pro vládu, ani pro zločince v jejím čele. Děláme to pro sebe a pro své blízké,“ napsal.