V Rozstřelu bude senátor za STAN Hraba. I jedno křeslo pro Piráty je dost, říká

Koalice Pirátů a STAN ve volbách získala ve Sněmovně celkem 37 mandátů, z toho STAN bere 33 křesel a Piráti pouze čtyři. Podle původní dohody si mají oba subjekty rozdělit ministerstva rovným dílem. Piráti však ve volbách nečekaně propadli a mezi STAN se začínají ozývat hlasy, podle kterých by ve vznikající vládě pětikoalice neměli Piráti mít stejné zastoupení jako STAN.



Jedním z těch, kteří si to myslí, je senátor Zdeněk Hraba, který bude středečním hostem pořadu Rozstřel. Pořad se bude vysílat živě od 11:00 na iDNES.cz.



Bude hovořit také o tom, v jaké fázi vyjednávání o nové vládě se nyní pětikoalice nachází. Další tématem Rozstřelu je také budoucnost koalice s Piráty a názorové shody a neshody obou subjektů.



Hraba se již dříve vyjádřil, že by Piráti neměli získat stejně ministerských křesel. „I jedno je dost,“ prohlásil Hraba v CNN Prima NEWS.

S tím však nesouhlasí předseda Pirátů Ivan Bartoš. Vyjádření Hraby považuje za nešťastné. „Chodí mi dotazy od lidí, co si o podobném přístupu mají myslet. Věřím, že to veřejnosti lépe vysvětlí Vít Rakušan. Já osobně se neztotožňuji s názorem pana senátora. To by se lidé nemohli spolehnout na jakékoliv smlouvy o půjčkách, koupi, obchodní dohody,“ reagoval na to Bartoš.

V úterý se vůči výrokům Hraby vymezil také šéf STAN Vít Rakušan. Ten iDNES.cz řekl, že Hraba není ani členem vedení STAN a že jde jen o senátorův individuální názor.

Senátor v Rozstřelu okomentuje také dění okolo prezidenta Miloše Zemana, který je stále hospitalizovaný v pražské ÚVN. Senátoři se nyní zabývají aktivací článku 66 Ústavy ČR, který by prezidenta mohl dočasně zbavit pravomocí.



„Není jiná možnost než se bavit o tom, že je potřeba na základě té lékařské zprávy se bavit o aktivaci článku 66,“ řekl v minulosti místopředseda Senátu Jiří Růžička. „Jiná cesta než postupovat tímto způsobem tu není,“ uvedl i senátor Václav Láska. Také podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila není jiná otázka, než kdy a jakým způsobem prezidentovi odeberou pravomoce.