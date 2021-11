Rozčarování je na obou stranách. Stále více lidí lituje spojení PirSTAN

Uskupení Pirátů a STAN v říjnových volbách do Sněmovny získalo 37 mandátů za 15,6 procenta hlasů. Kvůli preferenčním hlasům však v dolní komoře zasedne 33 poslanců za STAN a čtyři za Piráty, kteří do koalice vstupovali jako silnější uskupení.

Ke kroužkování měl podle analýzy, která se v pondělí objevila v médiích, vyzývat i sám šéf STAN Vít Rakušan. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta interpretaci analýzy a jakékoliv pochybení Starostů a nezávislých odmítl.

„Dokument se zaprvé jako analýza jen tváří. Je to jen nástroj k tomu, jak vedení Pirátské strany hledá viníky všude jinde, než skutečně jsou,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima News Půta. Podle něj se Piráti snaží přesvědčit svou členskou základu, že vedení za nic nemůže a mohou za to zlí a oškliví Starostové.

To, že analýza do médií unikla těsně před jednáním se Spolu, podle hejtmana poškozuje celou koalici. Že by šlo o náhodu, se mu nechce věřit. „Pokud má někdo plnou pusu toho, že vyzývá ke společnému koaličnímu postupu, a potom pustí bez projednání analýzu novinářům, nepovažuji to za normální partnerský přístup,“ řekl Půta.

Jako jeden z hlavních problémů vykroužkování Pirátů vidí jejich lídra Ivana Bartoše. Ten byl hlavním kandidátem PirSTAN na premiéra, a přitom byl podle Půty pro 85 procent lidí v zemi jako premiér nepředstavitelný. „Tohle nikdy nemohlo dopadnout dobře a myslím, že se k tomu musí Ivan Bartoš ještě postavit čelem,“ komentoval poslanec Půta a doplnil, že by měl Bartoš STAN za výsledek ještě poděkovat.

Bartoš k celé věci v pondělí řekl, že vše nejprve projednají stranické orgány Pirátské strany, a následně o výsledku jednání promluví s hnutím STAN. „Stejně tak analyzujeme vlastní chyby,“ dodal.

Koalice byla chyba, říkají obě strany

Půta připustil, že vznik koalice PirSTAN byla chyba. V tom s ním souhlasí také zakladatel Pirátů Jiří Kadeřávek. Ten byl již v minulosti ohledně vzniku koalice PirSTAN skeptický. „Politika STAN, stejně jako naše, vychází z občanské společnosti, ale kulturní rozdíly jsou natolik velké, že to při naší spolupráci dělalo neplechu,“ řekl Kadeřávek pro CNN Prima News.

Zjištění, která analýza přináší, jsou podle něj vážná. Přiznal, že příčin slabého volebního výsledku je ale více, ne pouze zjištěné nabádání ke kroužkování. „Nečekejme na omluvy, naopak poděkujme za lekci a zkušenost,“ napsal v pondělí na Twitteru.

„To, že Starostové pro Liberecký kraj a Martin Půta mohou za porážku Pirátů třeba na jižní Moravě, je krásná pohádka, které by ale nevěřila ani moje šestiletá dcera,“ dodal k celé kauze Půta.

Podle jeho slov se navíc poslední čtyři měsíce musel kvůli co nejlepšímu výsledku ve volbách usměrňovat a překousávat mnoho věcí, které mu nebyly po chuti. „A to všechno proto, abych byl následně označen za největšího viníka. Přijde mi to neuvěřitelné a vlastně smutné,“ dodal.