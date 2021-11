V koalici zesílilo napětí. Kdyby Piráti couvli, poradíme si, říká Rakušan

Starosty čeká klíčové jednání, na kterém budou řešit programové prohlášení vznikající vlády i rozdělení jednotlivých resortů v rámci koalice PirStan. Ve STAN přitom před jednáním sílí kritika spojenectví s Piráty. „Má pozice jako dlouhodobého obhájce této spolupráce se komplikuje,“ řekl Rakušan.



Jednou z priorit budoucí vlády by měly být úspory. Předseda ODS Petr Fiala mluví až o 100 miliardách ročně. Jak do toho zapadají tři nová ministerstva (pro legislativu, evropské záležitosti a vědu a výzkum), která hodláte zřídit?

Nezřídí se ani jedno nové ministerstvo. Zřídí se tři funkce ministrů, kteří nebudou mít vlastní úřad. Ve vládě jim bude udělena určitá agenda. Nebudeme kvůli nim však kupovat žádné nové nemovitosti, auta ani se pro ně nebudou najímat desítky nových úředníků. Budou působit pod současnou strukturou Úřadu vlády. V té bude celkem 18 ministrů. Když se ohlédneme do minulosti, vláda Miloše Zemana měla 19 členů, vláda Mirka Topolánka také 18 členů. My jsme zdědili nepřipravené předsednictví v Evropské unii. Lidé, kteří ho chystají přímo v Bruselu, říkají, že je personálně podhodnocené. Pro Česko je to velká výzva, na kterou se musíme řádně připravit. Proto bude mít evropská agenda svého ministra.