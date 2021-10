Pravice vždy tíhla k vyloučení některých stran, na ráně je SPD, říká politolog

Jaké by měly mít poražené strany zastoupení v Poslanecké sněmovně, případně ve výborech a v podvýborech?

Bylo dobrou tradicí Poslanecké sněmovny, že by tady mělo dojít k poměrnému zastoupení. Vím, že pravice vždycky tíhla více k vyloučení některých stran, ať už to byli v minulosti například komunisté nebo teď se ozývají názory vyloučit Tomia Okamuru. Já si myslím, že skutečně nejde jenom o strany, ale především jde o voliče, kteří si zaslouží poměrné zastoupení, a to jak ve výborech, tak v předsednictvu Sněmovny.

Například SPD chce místo ve vedení Sněmovny a předsedy dvou výborů. Má šanci tolik postů získat?

To je otázka. Tam spíše jde o to, jestli zejména koalice Spolu, která se vyjádřila kriticky, zvláště TOP 09, jim ta místa dá. Ale není pochyb o tom, že SPD by měla mít minimálně místopředsednickou židli ve Sněmovně a jednoho předsedu výboru.

Koalice Spolu se prozatím vyjádřila tak, že SPD považují za extremistickou stranu. A že z toho titulu, jako se dříve chovali ke komunistům, by měla být reprezentace SPD minimální, případně by jí neměly patřit žádné vedoucí funkce. Jak to dopadne, to uvidíme.

Piráti získali pouhé čtyři mandáty, ale spekuluje se o tom, že chtějí dvě ministerstva. Je to podle vás férové například vůči Starostům a koalici SPOLU?

Oni dokonce v současné době uvažují i o třech. Z pohledu počtu mandátu by to mohlo být s otazníkem. Ale existuje koaliční smlouva mezi Piráty a Starosty, která hovoří o poměrném zastoupení.

I vzhledem k faktu, že Starostové vydělali na Pirátech, vlastně kroužkováním hodně vydělali, tak by zase bylo fér jim to vrátit, prostřednictvím exekutivní moci. Právě si myslím, že Piráti jako rovnocenný člen koalice, který navíc dvě třetiny nákladů zaplatil za kampaň, tak přesto, že to vypadá absurdně, tak by si dva, tři mandáty ve vládě zasloužili.

Babiš se bude chystat na prezidentské volby

O jaké pozice podle vás bude usilovat hnutí ANO?

Hnutí ANO by si v ideálním případě představovalo předsedu Sněmovny, ale toho nedostanou. Dokonce chtěli dva místopředsedy, to si taky nejsem jistý. Ale rozhodně minimálně jednoho místopředsedu Sněmovny, to by byla slušnost. Teď je samozřejmě otázka, kolik předsedů výborů a komisí, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že mají největší klub, tak zastoupení třeba ve vedeních výborů by měla být minimálně třetina.

Jakou pozici by mohl obsadit Andrej Babiš?

Otázka je, jakou pozici chce obsadit. Těžko si lze představit, podobný problém byl s Jiřím Paroubkem, že by dostal podporu třeba na vedení výboru, ale na druhou stranu proč ne. Trošku se obávám, že vítězové nebudou takto velkorysí. Ale otázka zůstává, jestli bude chtít. Jestli mu spíše nebude vyhovovat být obyčejným poslancem bez funkce a připravovat se na prezidentské volby.

Takže předpokládáte, že bude chtít kandidovat na prezidenta?

Já si myslím, že ano.