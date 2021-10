Chtějí hodit našich půl milionu hlasů do kanálu, ohradil se šéf SPD Okamura

Podivil se, že pozici místopředsedkyně Sněmovny mají mít Piráti s pouhými čtyřmi poslanci, zatímco SPD s dvaceti hlasy nikoli.

„Údajně demokratické strany tím říkají, že hlasy voličů pro Piráty mají větší váhu než hlasy voličů pro SPD,“ poukázal Okamura.

To, že má SPD nárok na zastoupení ve vedení Sněmovny, podpořil v Rozstřelu iDNES.cz premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Lídr koalice SPOLU a předseda ODS Petr Fiala v úterý po dalším kole jednání o nové vládě, která se má opírat o 108 poslanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů oznámil, že kandidátkou na šéfku Sněmovny bude předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Místopředsedů Sněmovny má být celkem šest. Dva má dostat ANO, jednoho ODS, KDU-ČSL, STAN a Piráti, za něž má tuto funkci získat Olga Richterová.

Podle Fialy to odpovídá volebnímu výsledku. odpovídá to podle Fialy volebnímu výsledku. „Pokud budeme respektovat zásady poměrného zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny a pokud bude mít hnutí ANO jako nejsilnější klub z budoucí opozice dva místopředsedy, tak to početně nevychází,“ řekl kandidát na premiéra.

Okamura, který byl místopředsedou Sněmovny v minulém volebním období, iDNES.cz řekl, že hnutí SPD zatím nerozhodlo ani o tom, kdo by za něj měl být kandidátem do vedení Sněmovny, ani o postupu na ustavující schůzi Sněmovny, která začne 8. listopadu.

Koalice Spolu a PirSTAN budou odpoledne jednat s hnutími ANO a SPD o uspořádání nové Sněmovny.



Hnutí ANO v úterý oznámilo, že současný předseda Sněmovny Radek Vondráček už nebude vyjednavačem dosud vládního hnutí o pozicích ve Sněmovně. Vyjednávat budou nová šéfka klubu Alena Schillerová a její předchůdce v této funkci Jaroslav Faltýnek. Schillerová ve vyjednávání nahradila Vondráčka. Kandidáty na pozice místopředsedů Sněmovny zatím ANO neurčilo.