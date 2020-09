Drtivá většina škol Prymulovi nevyhověla, dnes bude učit

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, která sdružuje ředitele asi 200 základních škol, si počty zjišťoval v anketě. Odpovědělo mu zatím asi 120 ředitelů, anketa byla anonymní. V Česku je zhruba 4 200 základních škol.



Ředitelé si podle průzkumu chtějí volno šetřit na dobu, kdy ho budou opravdu potřebovat, do roka mohou mít takových dnů pět. Jako další důvod Černý zmínil i tlak rodičů nebo námitku ředitelů, že by bylo lepší o uzavření škol rozhodnout centrálně.

Podobný údaj má i Pedagogická komora České republiky, podle jejíhož odhadu v pátek neotevře mezi deseti a dvaceti procenty škol. „Většina škol ředitelské volno nevyhlašuje. Část hlavně pražských škol ho vyhlásila na pátek, některé na úterý, další až v pátek 2. října kvůli volbám,“ řekl prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.



Výuku omezí školy v rizikových regionech

Z mateřských škol podle Pedagogické komory téměř žádná v pátek nezavře, ze středních škol pak zavřou některé školy v Praze a Středočeském kraji. Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové v pátek neotevře asi dvacítka gymnázií.



„Je to spíš podle regionu, zavřou spíš školy v červeném a oranžových regionech podle semaforu,“ řekl Sárközi. Některé školy však prodlouží víkend místo pátku o úterý. Zdůvodňují to tím, že tak budou mít školy i rodiče více času se na změnu připravit.

Ředitelé škol si podle něj stěžují na tok informací. Poté, co se doporučení ministra zdravotnictví objevilo v médiích, začali rodiče do škol volat, jak to s pátečním vyučováním bude. Učitelé a ředitelé ani neměli čas se s informací seznámit.

Volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu se konají příští týden v pátek a v sobotu. Školy jsou často využívány jako volební místnosti. Podle Černého to však pro školy znamená spíše zkrácení páteční výuky než den volna.

Černý je zároveň ředitelem základní školy v Klánovicích, která v pátek volno žákům udělí. „Nám se to hodilo, i případy covidu se u nás objevily, ale chápu ředitele, kteří to volno nedají,“ řekl Černý.

Někde školáci dostanou volno i ve čtvrtek

Podle zjištění ČTK z předchozích dnů budou mít v pátek ředitelské volno jihlavské základní školy, základní školy v Novém Jičíně, většina škol v Karlových Varech nebo dvě školy v Přerově. V Říčanech u Prahy mají žáci volno už ve čtvrtek a budou ho mít i v pátek, vedení města volno školám doporučilo kvůli šíření koronaviru.

Ve Středočeském kraji ředitelské volno na pátek vyhlásily také školy v Sulicích a Odoleně Vodě u Prahy nebo Nečíně na Příbramsku.

Počet osob s covid-19 dle krajů

13769 8552 2346 2961 1444 2625 1811 1837 2305 2248 5056 2612 2468 7650

Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman sdělil, že podle průzkumu města vyhlásilo ze 153 škol zřizovaných pražským magistrátem volno 37. Z toho v osmi případech jde o gymnázia, ve 22 případech o střední školy a učiliště a ve čtyřech případech o speciální školy.



Ministr zdravotnictví Roman Prymula v úterý uvedl, že by ředitelé škol měli zvážit vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září, aby vznikl spolu s pondělním svátkem čtyřdenní víkend a čas na útlum epidemie koronaviru.

Radiožurnál ve čtvrtek uvedl, že podle informací ministerstva školství je aktuálně kvůli výskytu koronaviru zcela uzavřeno přes 70 škol v Česku a dalších 490 má v karanténě minimálně jednu třídu.