Prymula zhodnotí vývoj koronavirové epidemie. Možná nachystá další opatření

Podle Duška byl měl být také aktualizován semafor, mapa rizika nákazy po okresech. Podle nového ministra Prymuly ale tento nástroj v současné době nemá příliš smysl, protože ukazuje data se zpožděním.

„Do dvou týdnů bude celá mapa červená,“ řekl ve středu ministr. Na místě jsou proto podle něj plošná opatření, využívat by se opět mohl, až bude na místě jejich uvolňování.



Od pátku by mělo začít fungovat také takzvané sebereportování. Lidé budou moci pro krajskou hygienu předem vyplnit své základní kontaktní údaje a informace o možných rizikových kontaktech. Mělo by to zkrátit čas, který pak bude třeba věnovat rozhovoru s nakaženým.

Některé hygienické stanice už hlásí, že jsou na hranicích kapacit, aby mohly trasovat všechny kontakty. Lidé si na sociálních sítích a v médiích stěžují, že se jim hygienik ozval pozdě. Objevily se i případy, kdy do kontaktu uplynulo až téměř deset dní, kdy končí nařízená karanténa. Původně měly být všechny rizikové kontakty oslovené do 48 hodin od pozitivního výsledku testovaného.

Podle Prymuly je zapotřebí zajistit náhradní lůžka kvůli tomu, že se nemocnice přinejmenším v Praze blíží k hranici jejich kapacit. Ministr nevyloučil, že příští a přespříští týden se budou dál zpřísňovat protiepidemická opatření.