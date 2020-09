Očkování proti covidu-19? Zbytečnost, myslí si více než polovina Čechů

Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, kterého se zúčastnilo 502 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 až 64 let.

Méně než polovina dotázaných uvedla, že by se proti covidu-19 nechala očkovat. „Ve srovnání s jinými oblastmi státu jsou očkování nejvíce nakloněni obyvatelé hlavního města Prahy, kteří si zřejmě uvědomují, že žijí v nejpostiženějším regionu a denně se potkávají s největším počtem potenciálně nakažených,“ říká analytik agentury STEM/MARK Radek Pileček.

Samotná vakcína pak podle dotázaných musí splňovat určitá kritéria. Nejčastěji byla zmiňována především její bezpečnost a vyloučení možných vedlejších účinků.

„Mezi hlavní důvody, proč by se respondenti proti koronaviru očkovat nenechali, patří kromě výše uvedených faktorů zejména obecná nedůvěra v očkování jako takové (u 22 procent respondentů), ale například i skutečnost, že onemocnění covid-19 nepovažují za závažné, proto shledávají potenciální očkování jako nedůležité a neopodstatněné. To uvedlo 17 % dotázaných,“ upřesňuje Pileček.

Zájem je mizivý, to se však může rychle změnit

Nutnost hradit si očkování z vlastních peněz je podle průzkumu dalším odrazujícím faktorem. Z vlastní kapsy by si očkování zaplatilo pouze několik desítek lidí. Naopak 20 procent respondentů by při nutnosti hradit si vakcínu z vlastních peněz rozhodně odmítlo.

Očekává se, že příští rok by mohla být k dispozici vakcína proti onemocnění covid-19. Byl(a) byste ochotný/á nechat se očkovat proti této nemoci?

Více než dvě třetiny oslovených výzkumem STEM/MARK pak nemají jednoznačný názor – buď dosud nejsou rozhodnutí, nebo by jim záleželo na konkrétní ceně za vakcínu. Ke kladnému stanovisku se v této situaci přiklání celkem 39 procent respondentů, jež očkování zcela neodmítají. Z celkového vzorku dotázaných je to jen 30 procent.

Za přijatelnou cenu očkování většina dotázaných považuje částku v rozmezí 200 až 500 korun. Cena nad tisíc Kč je přijatelná jen pro 14 procent dotázaných.

Ve výsledku se však ukazuje, že pouze 3 z 10 Čechů by se k očkování přiklonili právě za předpokladu, že by si vakcínu hradili individuálně. To by se týkalo všech obyvatel do 65 let, jak to do budoucna plánuje Ministerstvo zdravotnictví.

Podle Pilečka je však situace nyní velmi proměnlivá a stejně tak i nálady ve společnosti, tudíž se názor na očkování může velmi rychle změnit.