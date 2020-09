Radnice jde proti ministerstvu. Vyzvala školu, ať učí děti bez roušek

Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření vydalo 17. září. Ukládá v něm základním školám za povinnost zajistit, aby děti na druhém stupni měly nasazenou roušku během celé výuky. Tedy nejen ve společných prostorách školy a o přestávkách, ale i při vyučovacích hodinách ve třídách.



Rada města v Přibyslavi na toto opatření reagovala svoláním mimořádného jednání. Na něm se pětice radních jednomyslně shodla na zcela jiném stanovisku. Ředitelce školy doporučila, aby toto opatření ministerstva zdravotnictví neaplikovala. Při vyučovacích hodinách ve své třídě tak děti roušku nasazenou mít nemusí.

„Toto konkrétní opatření ministerstva zdravotnictví je nerealizovatelné bez možných dopadů na zdraví dětí, je i nepřiměřené a právně nevymahatelné,“ vysvětluje přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS), o co se rozhodnutí rady města opírá.

„Mohli jsme jít cestou, která se bude zdánlivě tvářit, že ministerské opatření akceptujeme, a přitom nechávat žáky nosit roušky stažené pod nosem, případně se odvolávat na jejich zdravotní stav, který neumožňuje roušku nosit. Mohli jsme také riskovat zdraví našich dětí a důsledně používání roušek vyžadovat tak, aby se sedm vyučovacích hodin dusili v roušce, aby si tu osmou z plna hrdla zazpívali bez roušek... Domníváme se však, že to není cesta, kterou máme jít při výchově našich dětí,“ vzkázal v obsáhlém vyjádření starosta.

Děti neumí s rouškami nakládat, tvrdí starosta

„Domníváme se, že i ministerstvo může vydávat pouze předpisy, jež jsou v souladu s naší právní praxí,“ dodává.

Podle něj nejsou děti ve věku od 11 do 16 let schopni samostatně s rouškami nakládat dle pokynů Světové zdravotnické organizace tak, aby jejich použití bylo bezpečné pro ně i pro druhé. Jako další důvod odmítnutí nařízení udává zhoršené dýchání v látkových rouškách.

„Je třeba je často měnit. Pokud tomu tak není, může dojít ke zdravotním komplikacím. Žádný z učitelů nemá zároveň podklady o detailech zdravotního stavu žáků tak, aby po žácích mohl celodenní nošení roušky vymáhat,“ tvrdí Martin Kamarád.

„Naše rozhodnutí je učiněno podle práva. Nelze vystavit naše děti nebezpečí celodenního omezení prostřednictvím roušky, byť se o to pokouší ministerstvo,“ zdůrazňuje starosta.

Ředitelka je za rozhodnutí rady města vděčná

Ředitelka školy Jaroslava Janů je, jak sama říká, za rozhodnutí radních vděčná. „Plně s tím souhlasím a jsem ráda, že mě rada města i takto podpořila,“ říká.

Ministerské nařízení o rouškách při vyučovacích hodinách ve třídách příliš nechápala. „Přece mnohem snáze se kapénky mohou šířit při hodinách hudební výchovy a při zpěvu, při nichž naopak roušky být nemusí,“ namítá.

Tvrdí, že škola ani vedení města nechtějí dělat kampaň proti ministerským nařízením. „Jde nám pouze o zdraví dětí,“ zdůrazňuje.

Neobává se při tom toho, že by si na její školu hygiena kvůli nedodržování nařízení nějak víc zasedla či k ní přistupovala jinak, než k jiným zařízením. A zároveň nechce podlehnout tlakům, které kvůli rouškám očekává z různých stran. „Bude záležet, jaké a od koho ty tlaky budou. Ale jen velmi neradi bychom náš současný postoj měnili,“ dodává.

Narůstá tím ohrožení učitelů, varují hygienici

Z postoje Přibyslavi jsou hygienici nešťastní. Obávají se, aby se z něho nestal precedens, který by spustil lavinu obdobných reakcí i v jiných městech a na jiných školách.

„Je to kontraproduktivní rozhodnutí. Byť chápu, že kantoři i žáci jsou z roušek při vyučování otráveni, je postoj radnice přinejmenším nediplomatický k ostatním. Narůstá tím ohrožení učitelů,“ říká náměstek krajské hygienické stanice v Jihlavě Jiří Kos.

Podle něj je navíc rozhodnutí rady města protiprávní. „Radní nemohou zrušit rozhodnutí vyššího orgánu. Je to podobné, jako kdyby si radní odhlasovali, že v jejich obci mohou řidiči jezdit osmdesátkou. To prostě nejde,“ upozorňuje Kos. Podle něj může samospráva nařízení ministerstva pouze zpřísnit, ovšem nikoliv zmírnit.

Jak dodává, jedná se o průšvih, na který může radnice doplatit. „Bylo by zde možné vůči městu i škole postupovat podle zákona o šíření nakažlivých nemocí. Ale to je otázka spíše na ministerstvo a jeho právníky,“ podotkl hygienik.

„Jakmile se tam objeví případ covidu, můžeme celou třídu nebo školu zavřít a poslat do karantény, protože se v ní nenosí roušky. To si asi radní neuvědomují,“ dodal Jiří Kos.

Přibyslav se proti státu nebouří poprvé

Samospráva ale naopak anulování ministerského nařízení bere jako snahu o ochranu dětí. „I jako vymezení hranic vůči státní zvůli. V Přibyslavi snad ještě věříme, že kromě zdravého těla je důležitý i zdravý rozum,“ podotýká starosta.

On sám - a pod jeho vedením celá Přibyslav - je velkým odpůrcem mnohých nařízení a vyhlášek státních institucí. V minulosti například chtěl do absurdna dovést novelu zákona o nočním klidu. Do městské vyhlášky nechali zastupitelé zanést množství výjimek, například pro předpokládané rodinné oslavy. Tuto vyhlášku městu ale ministerstvo vnitra zrušilo.