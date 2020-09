PŘEHLEDNĚ: Ředitelské volno v gesci škol, distanční výuka s polovinou žáků

1 Které školy vyhlásí v pátek 25. září ředitelské volno?

Školy by podle Prymuly měly zvážit vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září, aby vznikl čtyřdenní víkend a získal se čas na útlum epidemie. Ředitelé by tedy museli využít jeden z pěti možných dnů, které lze na ředitelské volno během školního roku vyčlenit.



Ministerstvo školství ředitelům žádné stanovisko nezaslalo, rozhoduje se každá škola individuálně. Jak upozorňuje ředitel Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček, ředitelé musí své rozhodnutí konzultovat se zástupci zřizovatele a rodičů. „Pokud se pan ministr domnívá, že podobná aktivita může pomoct utlumit krizi, tak je plně v jeho kompetenci, aby se domluvil s hygienou a školy uzavřel,“ míní Zajíček.

„Chápu to pouze jako apel a doporučení školám. Pokud by se měly provádět nějaké změny školního roku nebo jiné systémové úpravy, vyzval jsem pana ministra, abychom do toho byli více vtaženi,“ komentoval Prymulův apel ministr školství Robert Plaga.



2 V jakém případě se zavádí distanční výuka?

Podle manuálu k provozu škol z 25. srpna mají školy stanovené podmínky, za kterých přechází na distanční vzdělávání. To nastane, pokud je v důsledku krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízené karantény znemožněna osobní přítomnost více než poloviny žáků, nebo alespoň jedné skupiny, třídy, oddělení či kurzu. Mimořádná opatření pak může vydat krajská hygienická stanice nebo ministerstvo zdravotnictví.

V případě, že by do karantény museli jen někteří žáci, prezenční výuka by pokračovala, pokud takto izolovaných nebude více než polovina z jedné třídy. V takovém případě škola nemá povinnost zavádět distanční výuku a postupovat by měla jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole.

Distanční vzdělávání vysvětluje Michaela Veselá z organizace Společně k bezpečí:

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více než poloviny žáků z konkrétní třídy, je pro ně škola povinna distanční výuku zavést. Ostatní žáci pak mají pokračovat v prezenčním vzdělávání. „Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/studentů,“ dodává manuál.



Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením krajské hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví zakázána přítomnost alespoň jedné celé skupiny, třídy nebo oddělení, škola musí poskytnout vzdělávání výhradně distančním způsobem.



Nový ministr zdravotnictví Romam Prymula v úterý po uvedení do úřadu ubezpečoval, že ministerstvo nebude zavírat první stupně základních škol, pokud to bude aspoň trochu možné. Přiznal však, že se diskutuje o možnosti distanční výuky na druhých stupních základních škol a na středních školách.

3 Kolik zameškaných hodin vede k přezkoušení?

Podle MŠMT není stanoven jednotný počet hodin, po jejichž zameškání, například kvůli izolaci či karanténě, musí být žák přezkoušen. „Postupuje se stejně jako při ‚běžném‘ onemocnění či absenci žáka. Podklady pro hodnocení získává škola během celého pololetí,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Aneta Lednová.



„Pravidla pro hodnocení žáků jsou jednak v obecné základní rovině součástí školního řádu, a ten podléhá schválení školské rady, ve které mají rodiče zastoupení. U každého předmětu je potom učitel povinen je upřesnit pro svůj předmět a seznámit s nimi žáky na začátku hodnotícího období,“ přiblížila Michaela Veselá ze sdružení Společně k bezpečí.

Jestliže podle ní tedy škola používá nějakou procentní nezbytnou docházku, kterou je nutné pro standardní hodnocení splnit, je to dopředu známé. Přičemž u středních škol je to spíše pravidlem, u základních spíše občasným jevem. „Je to ve školním řádu, anebo v pravidlech pro předmět. Jestliže není, neplatí to,“ uzavírá.



4 V jakém případě může být žák poslán domů?

Doporučený postup, který má škola volit, je popsaný v manuálu o provozu škol a školských zařízení vzhledem ke covidu-19. Podle něj mají školy povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Jsou ta povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých“. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je pak za normální obecně považována teplota do 37 °C.

Pokud se příznaky objeví při příchodu do školy, žák nemá být vpuštěn do budovy. Jestliže se objeví v průběhu vyučování, manuál nařizuje neprodlené poskytnutí roušky a umístění žáka do izolace, například do předem připravené samostatné místnosti. Ve všech případech musí být informován zákonný zástupce.

„Stručně řečeno, jak to učitel nebo škola provedou, je aktuálně na jejich libovůli. Jediný, kdo to může nějak lidsky standardizovat, je ředitel školy, ale v případě, kdy má ve sboru více vyděšených diagnostiků-amatérů, to může být za hranicí jeho manévrovacích možností,“ popsala Veselá.



5 Může mít žák místo roušky štít?

Podle hygieniků je použití štítu možné u učitelů a ze zdravotních důvodů i u jednotlivých žáků. „V pokynech od ministerstva nejsou štíty výslovně povolené, ale podle našeho výkladu je jejich použití ve výuce za těchto okolností možné,“ vysvětluje Marie Nosková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Budějovicích.

