Piráti by měli 30 procent, ANO by dostalo osm. Jak by volili středoškoláci

13:11

Za největší problém Česka označily loni téměř dvě třetiny středoškoláků politickou reprezentaci, dvě pětiny jich potíž vnímají v epidemii covidu-19. Zájem o volby od roku 2017 mezi studenty výrazně vzrostl, zúčastnit by se jich chtělo až 76 procent. Nejvíce, a to kolem 30 procent, by jich podpořilo Piráty.