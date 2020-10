Učit se na dálku nám nevadí, záleží ale jak dlouho, shodují se středoškoláci

Je chvíli po půl osmé ráno. Postarší pán stírá opocené auto a vyráží do pražského provozu, před gymnáziem se schází žáci před začátkem vyučování. Od pondělí už se bude každý středoškolák z červené a oranžové zóny semaforu učit z domova. Žádná nová situace, ale každého z hloučku zajímá jedna věc - jak dlouho to bude trvat?

„Je mi celkem jedno, že se budeme učit z domova. Už na jaře to u nás fungovalo,“ popisuje Tereza z pražského gymnázia, které od pondělí zavře středoškolské třídy. „Dva týdny jsou v pohodě, jen aby to nebylo zase jako minule na měsíce. To už jsem se zase chtěla vidět se spolužáky a bylo to vážně dlouhé,“ popisuje sedmnáctiletá gymnazistka.



Podobné pocity přepadají i další středoškoláky. Ti z odborných škol se ještě bojí o praxi. I když ta je podle ministerstva školství povolená, ovšem za zpřísněných podmínek.

„Jsem rád, že se nám podařilo vyjednat fungování praktické výuky, která je nenahraditelná. Často navíc probíhá ve firmách, je proto potřeba zvýšených hygienických opatření, ale praktická výuka může pokračovat“ potvrdil iDNES.cz ministr Robert Plaga. Otazník je jen nad dobou trvání omezení prezenční výuky na středních školách.

Jen ne dlouho, přejí si středoškoláci

Praxe na středních odborných školách či výučních oborech je podstatnou částí výuky. Někdo to může být i polovina ze všech hodin. Při čtrnáctidenní pauze by to ale neměl být takový problém. Dva týdny se dají nahradit jindy. Problém by byl s delším výpadkem, jaký byl například na jaře. Osmnáctiletý Filip ze stavební průmyslové školy praxi doháněl o prázdninách.

„Pracoval jsem přes léto v jedné firmě, kde jsem byl na školní praxi. Líbil jsem se jim i oni mně, tak jsem tam pokračoval dál. Část spolužáků se na to vykašlala, ale povinnou praxi měli hotovou nakonec všichni. Jestli se budeme učit z domova dlouho, nevím, jak to budou zvládat. Ale je fakt, že to nejsou zrovna premianti,“ vyjmenovává Filip v polední přestávce.



Dva měsíce studia na dálku na jaře a další dva týdny na podzim mohou v budoucnu absolventům přitížit na pracovním trhu. O to se ale nebojí ani František z akademie hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni. Záleží všechno na to přístupu samotných žáků.

„Spousta spolužáků je v různých firmách, takže to má každý trochu jinak. Ale většina podniků v našem oboru má už teď vybrané studenty, které chtějí zaměstnat po studiu. Takže zkušeností bychom měli mít dost,“ vyjmenovává František.