Zavřou se některé střední školy. Nouzový stav chce Prymula od pondělí

„Stávající neutěšená epidemiologická situace vyžaduje razantní řešení a je důvodem pro vyhlášení nouzového stavu. Reprodukční číslo je stále 1,2, což by na sklonku příštího měsíce mohlo ohrožovat kapacity nemocnic,“ oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

O nouzovém stavu bude ve středu jednat vláda a Prymula jej bude obhajovat ve Sněmovně. „Vláda má právo ho vyhlásit na 30 dnů, což je doba, během níž by mělo dojít ke zvládnutí druhé vlny,“ uvedl. K uzavření ekonomiky podle ministra nepovede.

Prymula se s Plagou dohodl na uzavření středních škol v některých regionech. „V krajích, které mají červenou nebo oranžovou značka na semaforu, bude na 14 dnů zavedena distanční výuka na středních školách,“ doplnil Prymula. V regionech, které jsou na tom epidemiologicky lépe, se školy zavírat nebudou.



Opatření vstoupí v platnosti od pondělí příštího týdne. „Mateřské a základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií nejsou plošně omezeny. V případě vysokých škol zůstávají v platnosti nařízení krajských hygienických stanic, které jim v regionech s vyšším rizikem nákazy nařídily výuku na dálku.

Ministerstvo školství také požádalo Správu státních hmotných rezerv o uvolnění 2,5 milionu respirátorů pro učitele a pedagogické pracovníky. „Mělo by to vycházet na 10 respirátorů na jednoho pracovníka ve školství,“ upřesnil Plaga.

Další opatření zveřejní ve středu

Další opatření, která budou přijata na dva týdny, chtějí ministři představit ve středu. Podle Prymuly se budou týkat kromě avizovaného školství zejména volnočasových aktivit a shromažďování lidí. K vyhlášení těchto opatření podle Prymuly není potřeba nouzový stav.

Vláda měla o jeho vyhlášení původně jednat ve středu ráno. Odpor poslanců napříč stranami však odsunul jednání až na 13:00. Tedy až po jednání Sněmovny, na němž bude vláda o této možnosti mluvit s poslanci. „Nebudu podporovat nic, co bude znamenat zavření ekonomiky,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

Prymula v neděli v televizi Prima, řekl, že je pravděpodobný přechod středních škol na dálkovou výuku. Na vysokých školách by měla distanční výuka platit alespoň měsíc. Výjimku by podle šéfa resortu měli mít žáci prvních ročníků, kteří se ve škole potřebují aklimatizovat.



„Začínat čistě distančně, když studenti ve škole vůbec nebyli, mi nepřijde vhodné,“ odůvodnil ministr.

Plošné uzavření středních škol a přechod na distanční výuku však kritizuje část učitelů. Obávají se výrazného poklesu vzdělanosti dětí. Některé předměty se podle pedagogů navíc nedají učit na dálku plnohodnotně. Těžko jde distančně nahradit také praktickou výuku, uvedli zástupci spolku Učitelská platforma, který sdružuje asi 300 vyučujících.

Prymula se dostal do sporu s ministrem školství hned po uvedení do funkce. Bez konzultace s Plagou totiž vyzval ředitele základních a středních škol, aby na minulý pátek 25. září vyhlásili ředitelské volno. Odůvodnil to vznikem čtyřdenního víkendu, který by přispěl k útlumu epidemie.

„Chápu to pouze jako apel a doporučení školám. Pokud by se měly provádět nějaké změny školního roku nebo jiné systémové úpravy, vyzval jsem pana ministra, abychom do toho byli více vtaženi,“ komentoval Prymulův apel ministr školství.