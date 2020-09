Karanténa na školách: nakažený bude doma, spolužáci ve třídě v rouškách

Nemusely by se tak kvůli koronavirové nákaze zavírat celé třídy či školy. V Česku přibývá škol, kde se kvůli karanténě neučí, nebo jsou úplně zavřené. Hygienici opatření většinou nenařizují, rozhodnout o nich mají ředitelé.

„Je pravda, že ten přístup hygieniků ani zdaleka není uniformní. V tuhle chvíli se připravují a dnes vyjdou opatření, která se toho budou týkat. Pokud by do karantény mělo jít dítě ze třídy, kde se používají masky nebo respirátory, tak ostatní nepůjdou. Budeme to brát tak, že tady není riziko,“ uvedl Prymula.

Podle něj by měl být jednotný postup, kdo do karantény půjde. „Takovou optikou, že se někde daly do karantény celá oddělení (nemocnic) a třídy, bychom za chvíli zavřeli všechno, protože ty nárůsty (počtu případů covidu-19) tu budou nepochybně,“ řekl Prymula. Dodal, že připravovaná opatření se ve školách přijmou plošně v regionech, kde se zhorší epidemiologická situace.

Česko má v posledních dnech každý den rekordní počet nových potvrzených případů nákazy koronavirem. Ve středu poprvé přesáhl 600 a dostal se na 649. Ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví evidovalo 680 nakažených. Nejhorší je situace v Praze. Ta už minulý týden na semaforu podle rizika šíření nákazy získala oranžovou barvu.

Jak to bude úředně

Školy, které musely vyhlásit ředitelské volno kvůli karanténě pedagogického sboru, budou moci požádat ministerstvo školství o změnu organizace školního roku. Úřad jim umožní posunutí jeho začátku, případně jeho přerušení, a tím také zajistí nárok rodičů na ošetřovné, řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Vyplývá to i z dopisu pro šéfa školských odborů.



Ředitelské volno museli vyhlásit například na ZŠ profesora Švejcara v Praze 12. Kvůli karanténě učitelského sboru třeba první školní den nebyl ani v kladenském sportovní gymnázium či Základní škole v Pečkách na Kolínsku. Celkem jde o zhruba dvě desítky škol v republice, kde nemá kdo učit. Škola ale v karanténě není, proto nemají rodiče nárok na ošetřovné.

Nepřesnosti má vyřešit právě ministerstvo školství. Vyplývá to i z dopisu, který ministr Robert Plaga poslal šéfovi školských odborů Františku Dobšíkovi. Ten ho už ve středu vyzval, aby se zasadil o zpřesnění pravidel pro uzavírání škol, která podle nich nejsou dostatečná.

Například pražská základní škola profesora Švejcara zůstala z pohledu hygieny otevřená, na řadu tak přišlo ředitelské volno. Těch má ale vedení k dispozici jen pět ročně a vyčleněné jsou například na dny spojené se svátkem, opravy, havárie a další. Karanténa ale trvá minimálně deset dní. Rodiče, kteří v takovém případě zůstanou s dětmi doma, nemají nárok na ošetřovné.

Ošetřovné budeme projednávat, zní s ministerstva

Ošetřovné je v gesci ministerstva práce a sociálních věcí, které se má problémem zabývat na jednáních s vládními partnery. „Ze strany paní ministryně Maláčové i ministerstva je připravených několik návrhů na krizové ošetřovné, které nyní čekají na projednání v rámci koalice,“ odpověděl iDNES mluvčí resortu Jan Brodský.

Ošetřovné, hygiena, školství Školy spadají primárně pod ministerstvo školství. V situacích, jako je světová pandemie koronaviru, se ale resort musí podvolit rozhodnutím ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic, které jsou školskému resortu nadřazené a školy tak v případě nutnosti zavírají oni. Ošetřovné a jeho vypláce zase spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. V případě uzavření škol tak věc řeší tři resorty najednou.

Ve Středočeském kraji hygiena žádné školy nezavřela. Pomyslný zámek na vrata dává až tehdy, pokud je to z důvodu ochrany veřejného zdraví. „To platí i pro uzavírání škol, k němuž můžeme přistoupit při ohrožení veřejného zdraví, za což nelze považovat například aktuální nedostatek učitelů,“ vysvětlila mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová s tím, že provoz škol ve Středočeském kraji prozatím vždycky ukončil zřizovatel podle potřeby, jako je právě nařízená karanténa učitelů.

Podle ministerstva školství je v republice více než deset škol, které se neotevřely z rozhodnutí krajských hygienických stanic. Problém potom nastává i s distanční výukou, která v případě, že školy nezavře hygiena, není ze zákona povinná. Ministr Plaga proto o tom bude jednat s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Dohodnout se chtěli do pátku.

„V případě, že by krajské hygienické stanice nebyly schopny změny své praxe, pak školám, které nemohou zabezpečit prezenční výuku z důvodu karantény pedagogických a dalších pracovníků, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na žádost školy změní po dobu nezbytně nutnou organizaci školního roku, čímž také zajistí nárok rodičů na ošetřovné,“ odpověděl Plaga v dopise Dobšíkovi.

„Znamenalo by to, že by se v těchto školách mohl posunout začátek školního roku,“ vysvětlila mluvčí školského resortu Aneta Lednová. Úřad podle ní už toto řešení umožnil ZŠ profesora Švejcara v Praze 12 nebo Gymnáziu Nymburk.

Tři ministerstva na jedno školství

Podle ministra školství se dá uzavření školy kvůli změně organizace školního roku označit za nepředvídatelnou událost, při které vzniká nárok na ošetřovné. Podle zástupkyně školských odborů v Praze Evy Dvořáčkové musely nyní kvůli uzavřeným školám zůstat doma s dětmi bez ošetřovného stovky rodičů.

Ošetřovné se nyní dává z nemocenského pojištění ve výši 60 procent základu výdělku devět dnů na děti do deseti let. Aktuální návrh ministerstva práce počítá s tím, že by se vyplácelo po celou dobu případného uzavření tříd či škol. Podpora by měla být na školáky do 13 let. Podle premiéra Andreje Babiše ale není úprava ošetřovného teď urgentní.

Kvůli nákaze mezi pedagogy zůstaly zavřené například ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, ZŠ waldorfská v Jinonicích nebo Fakultní ZŠ Ped FUK v Praze 13. Všechny tři počítají předběžně se začátkem školního roku v pondělí 14. září.