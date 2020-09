Situace je opravdu tristní, nestíháme, řekla Jágrová k trasování nakažených

„Trasovat se nám daří obtížně, pomáhá nám už kde kdo,“ řekla. Pražským hygienikům pomáhají v trasování jak pražští, tak vojenští medici.

„Na jednoho trasovaného máte dvacet, třicet kontaktů, to jsme v hodnotách deseti tisíců lidí, se kterými jsme komunikovali,“ vyčetla.

„Byť bychom chtěli s každým mluvit do hodiny, tak se nám to prostě nedaří a nemůžeme to nikdy zvládnout,“ přiznala Jágrová. Podotkla, že je spousta zemí, které už takto všechny kontakty netrasují, ale zaměřují se jen na ohrožené skupiny.

Podle Jágrové se zatím nestal případ, kdy by zpožděné trasování zavinilo nějaký velký výskyt. Šéfka pražské hygieny poděkovala svým zaměstnancům, protože podle ní pracují nadoraz sedm dní v týdnu. „Mají vyčerpané všechny přesčasové hodiny, všechno co šlo. Bohužel světlo na konci tunelu není velké,“ posteskla si epidemioložka.

Lidé, kteří dostanou pozitivní výsledek testu na covid-19, mají podle doporučení hygieniků zůstat doma v izolaci a připravit si seznam lidí, se kterými se setkali během dvou až tří dnů předtím, než pocítili první zdravotní obtíže. Seznam by měl obsahovat jména, příjmení a telefonní čísla dotyčných lidí.

„Může se stát, že nebudete osloveni hned ve stejný den, kdy byla zjištěna pozitivita člověka, s nímž jste se setkali, protože nějakou dobu trvá, než je na KHS předán seznam kontaktů ze strany pozitivní osoby (zpravidla do druhého dne). Může jich také být větší množství a rizikovost kontaktů je třeba vyhodnotit, což nemusí být z kapacitních důvodů možné zvládnout v průběhu jednoho dne,“ píše se na stránkách pražské hygienické stanice.

V případě, že má nakažený člověk v domácí izolaci zdravotní problémy, které potřebuje řešit se svým praktickým lékařem, má se na něj obrátit přes vzdálený přístup, tedy třeba po telefonu.

Při oznámení pozitivního výsledku je lidem sděleno, že od data zjištění pozitivity musí setrvat v izolaci, tedy omezit styk s dalšími lidmi. Pozitivně testovanému člověku, praktický lékař vystaví e-neschopenku, neboli 10denní izolaci. Neschopenka je vydána ode dne zjištění pozitivního testu.

V případě, že po 10denní izolaci je člověk minimálně čtyři dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, je považován za zdravého a není potřeba absolvovat již žádný test. Praktický lékař poté daného člověka uschopní. Pokud příznaky nadále trvají, mají lidé kontaktovat svého lékaře.