Němci zvažují omezení pro cesty z Česka. Riziko vidí v pražských barech

„Máme informaci z Německa, že tam zvažují, že by buď celou Českou republiku, anebo Prahu dali do nějakého režimu, kdy by byla potřeba pětidenní karanténa, případně v kombinaci s testem,” řekl Smolek v Českém rozhlasu. „Ale je to zatím pouze v rovině úvah,“ zdůraznil s tím, že se zatím o ničem nerozhodlo.

Denní přírůstky nových případů nemoci covid-19 na milion obyvatel jsou za minulý týden v Německu či na Slovensku oproti Česku zhruba třetinové. Velvyslanectví v Berlíně na dotaz portálu iDNES.cz potvrdilo, že ČR ani jeho části aktuálně není na seznamu rizikových států, který zveřejňuje Institut Roberta Kocha.

Ani německé ministerstvo zahraničí nemá na svých webových stránkách aktuálně žádné varování před cestami do ČR či částí ČR, sdělila ve čtvrtek tajemnice velvyslanectví Zuzana Chrištofová. Podotkla však, že jisté zprávy z Česka vyvolaly pozdvižení na webových stránkách bulvárního deníku Bild.

„Psal o tom, jak v pražských nočních klubech po 23. hodině bují noční život, do kterého se čile zapojují i turisté ze Saska. List to považuje za riziko i s přihlédnutím k tomu, že noční kluby jsou v Sasku z důvodu nebezpečí koronaviru zavřené,“ uvedla Chrištofová.

Redakce iDNES.cz se s dotazem obrátila i na další ambasády v sousedních zemích, v Rakousku ani Polsku nyní žádné informace ze strany úřadů o možné změně režimu nemají.

Česko naopak přistupuje ke změnám ve svém vlastním semaforu pro rizikové země, z bezpečných vyřadí španělské Kanárské ostrovy. „Mělo by to být dnes potvrzeno ministerstvem zdravotnictví, v platnost změna vejde 14. září,“ řekl v pátek náměstek Smolek. Kanárské ostrovy měly dosud jako autonomní oblast výjimku ze Španělska, nyní se k němu připojí mezi „červenými“ zeměmi.

Ministerstvo také kvůli zhoršení tamní situace nedoporučuje cesty do Francie. „Francie včera překonala 100 případů incidence za posledních 14 dní přepočteno na 100 000 obyvatel. Proto budeme ode dneška důrazně varovat před cestami do Francie s tím, že v krátké době se může dostat mimo náš zelený seznam,“ uvedl náměstek.

Mapa cestovatele #COVID19 Zdroj: Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí

Naopak mezi bezpečnými zeměmi zůstane Chorvatsko. „Za poslední dny se tam nárůst výrazně zpomalil, situace se stabilizovala. Dohodli jsme, že Chorvatsko ponecháváme na našem zeleném seznamu. Situaci však budeme samozřejmě nadále sledovat,“ vysvětlil Smolek.

Denní přírůstek potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku dosáhl potřetí v řadě rekordní hodnoty. Ve čtvrtek přibylo 680 nakažených.