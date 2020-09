Je to motivační, obhajuje Babiš nápad poslat starším a nemocným respirátory

16:15

Svůj nápad, aby vláda rozhodla o tom, že pošle důchodcům respirátory FFP2, v pátek znovu obhajoval premiér Andrej Babiš. „Je to záležitost motivační, abychom lidi k tomu vedli, že by měli ty respirátory a roušky nosit. Já už nevím, když to lidem nedáme, je problém. Když to chceme dát, je problém,“ řekl Babiš.