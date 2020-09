Další opatření v Praze nebudou, říká Jágrová. Uvidí se však, co poví semafor

Česko má nejvyšší tempo nákazy z okolních států, ve středu přibylo 650 nakažených, tedy nejvíce od vypuknutí epidemie. Jak se na tento nárůst díváte?

Já si myslím, že nelze úplně porovnávat všechny státy mezi sebou. Každý má trochu jinou strategii testování, takže ten nárůst je opravdu vysoký, určitě nás netěší. Ale že by byl úplně nejvyšší ze všech okolních států, to se podle mě úplně porovnat nedá.

V Praze ve středu bylo potvrzeno padesát nových případů. Je to podle vás hodně?

Padesát případů v Praze je velmi nízké číslo. Předpokládám, že dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) bude číslo nově nakažených výrazně vyšší, protože týdenní trend je vyšší než padesát hlášených onemocnění.

O rouškách v nákupních centrech neuvažujeme

Čísla za Prahu budou stále stoupat?

To sama nedokážu odhadnout, ale domnívám se, že u padesáti potvrzených onemocnění denně určitě nezůstaneme.

Vy sama jste v pondělí mluvila o tom, že Praha je v semaforu na spodní hranici „oranžového stupně“. Platí to stále?

Hodnocení bude zítra. Nemáme zatím všechny údaje, takže vám nedokážu odpovědět. V pátek budeme vědět.

Ministr zdravotnictví ve středu uvedl, že kvůli rostoucímu počtu nových případů bude pravděpodobně nutné přistoupit zejména v Praze k dalším opatřením proti koronaviru. Přemýšlíte o něčem takovém?

Nevím, co měl pan ministr na mysli. Jaká opatření konkrétně by doporučil, nebo změnil. My čekáme na to, jak dopadne sedmidenní incidence. Z hlášených onemocnění zatím není zřejmé, že bychom měli nějakou jednu skupinu, která by byla více zasažena než zbytek populace. S ohledem na to nelze jednoznačně říci, jaká opatření by měla být stanovena.

Pan Vojtěch zmínil například možnost rozšíření pravidel pro nošení roušek.

Pokud mluvil pan ministr o rouškách, tak jediné, co mě napadá jako další opatření, jsou roušky v nákupních centrech.

Něco takového může nastat?

V současné době o tom neuvažujeme. Musíme vyhodnotit situaci v pátek a pak se budeme rozhodovat.

Nebezpečné kluby

Pražská hygiena řeší také trasování kontaktů kvůli hlavní hygieničce Jarmile Rážové. Už víte, kolik lidí teď bude muset být v izolaci či karanténě?

Hygienici zatím vyhodnotili 157 kontaktů. Těm se nyní nařizuje karanténa nebo se odesílají na testování.

Ještě stále trasujete její kontakty?

Ano. Dohledáváme další kontakty z ministerstva zdravotnictví.

Její kontakty trasujete až do minulé neděle. Patříte i vy mezi ty, kteří s paní hygieničkou přišli v posledních dnech do kontaktu?

Ne. Já jsem s paní hlavní hygieničkou nebyla vůbec v osobním kontaktu. Věci jsme řešily pouze telefonicky.

Má pražská hygiena data či přehled o tom, kde se lidé v Praze nejčastěji nakazí?

To ne. Rozhodně nedokážeme říci, že všichni nakažení v tomto týdnu, například prošli metrem na stanici Můstek. Je to velmi obtížné určit, lidé nejprve vzpomínají na to, s kým se setkali a kdo měl nějaké infekční onemocnění, kdo měl nějaké projevy. Ale zase – většina těch onemocnění je bezpříznakových, takže ani to nelze tak jednoduše říci. Pak řešíme kontakty z rodiny, kontakty z pracoviště, z nějakých sportovních klubů.

Jedním ohniskem v Praze však byl klub Techtle Mechtle.

To ano, máme ohniska – klastry. V Praze to byl například domov důchodců nebo právě ten klub, o kterém mluvíte. Někdy se nám podaří shromáždit kontakty tak, že ten člověk řekne ‚Ano, před třemi dny jsem byl v klubu XY‘, takže zpětně dohledáme, že tam nějaký problém byl a lidé se v místě nakazili. Ale že bychom takhle dohledali další konkrétní místo v Praze, to se nám nedaří.

Doporučujete lidem něco, co mají v následujících dnech či týdnech dělat, kromě dodržování opatření ministerstva zdravotnictví?

Lidé by měli rozhodně respektovat nošení roušek a měli by je hlavně nosit tak, jak se mají nosit. Nikoliv tedy pod nosem, pod bradou. To samozřejmě nemá smysl a je lepší ji nenosit. Mýt si ruce teplou vodou a mýdlem, a to pravidelně a několikrát za den. Takže vždycky, než začnu jíst, nebo hned jak přijdu domů a tak dále. A potom, pokud je to možné, udržovat odstup a vybírat si, kam chodím a jak trávím volný čas.

Narážíte na uzavřené prostory, například bary a kluby?

Ano. Prostory, které jsou uzavřené, kde je hodně lidí, kde se zpívá a tančí, tak jsou vždycky více riskantní, než když si půjdete zaběhat do lesa.