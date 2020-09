Pořad Otázky Václava Moravce je v ohrožení, Rážová tam roušku neměla

Rážová se nedělního diskuzního pořadu zúčastnila společně s hlavním epidemiologem pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a členem KoroNERV-20 Petrem Smejkalem. Ona, Smejkal a ani moderátor Václav Moravec během půlhodinového rozhovoru neměli nasazené roušky.

„Aktuálně mapujeme všechny v redakci zpravodajství a publicistiky, kteří přišli s hlavní hygieničkou paní Rážovou do kontaktu. Samozřejmě máme pracovní nařízení a řídíme se opatřeními státních orgánů. Situaci nyní konzultujeme s lékaři a hygienickou službou,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí České televize Karolína Blinková.

Podle ní je zatím předčasné mluvit o tom, že by například Moravec musel jít do karantény a v neděli by se tak Otázky Václava Moravce neuskutečnily. „Mapujeme a další vývoj je otázkou. Uvidíme,“ dodala.

Trasování kontaktů, se kterými se setkala hlavní hygieničky, je v režii pražských hygieniků. Ti, kteří byli v kontaktu s Rážovou déle než 15 minut, by měli podstoupit test. Tomu se například nevyhne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který je nyní v karanténě. Část pracovníků ministerstva bude kvůli prevenci pracovat z domova.

„Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, může potvrdit výskyt covid-19 pozitivního případu na ministerstvu zdravotnictví. Laboratorní výsledek HSHMP obdržela v ranních hodinách dnešního dne a ihned zahájila příslušné epidemiologické šetření,“ uvedl na stránkách její mluvčí Zbyněk Boublík.

Podle Boublíka je cílem hygieniků dohledat maximální množství lidí a posoudit, zda byli s pacientem „v epidemiologicky významném kontaktu“. Poté se rozhodne o postupu, testech a karanténách.

Aktuálně nemocných je nyní 6 576. Za úterý přibylo v České republice 503 nakažených, což je podle údajů ministerstva zdravotnictví prakticky stejný počet jako dosavadní rekord z 21. srpna. Celkem je v nemocnicích hospitalizovaných 166 lidí.