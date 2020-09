Vláda se chystá rozdat miliony roušek a respirátorů, řekl Babiš v Impulsu

„Máme dostatečné zásoby roušek i respirátorů a myslím, že senioři by měli od nás dostat ty respirátory dvojky (třídy FFP2 - pozn. red.). Co se týče roušek, těch máme až 75 milionů, tam by bylo nutné to dobře promyslet, byla by to otázka dohody,“ sdělil premiér.



Podotkl, že by to byla bezpochyby byla velice náročná akce. Možnou plošnou distribuci ochranných prostředků premiér zmiňoval už v době jarního vrcholu koronavirové epidemie. Nyní Babiš řekl, že v současné situaci je to potřeba. „Hlavně respirátory jsou pro ty starší lidi důležité, rouškou lidé chrání hlavně ostatní kolem sebe,“ dodal.



Premiér ve středu uvedl, že sám nosí respirátor FFP2, díky čemuž nemusí do karantény po kontaktu s nakaženou hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. „Už patřím do ohrožené skupiny, takže na sebe dávám pozor,“ řekl ve čtvrtek na Impulsu.



O distribuci roušek pro rizikové skupiny mluvil už ve středu šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„To by byl výdaj, proti kterému bych neřekl ani slovo. Protože by to bylo něco, co by je ochránilo a dostali by to od státu, nebo vlastně od celé společnosti,“ řekl v rozhovoru pro Radio Impuls. Tuto variantu by volil místo jednorázového finančního příspěvku 5 000 korun pro seniory, který schválila vláda.

Česko zaznamenalo nový rekordní přírůstek potvrzených případů nemoci covid-19, ve středu přibylo 650 nakažených. Máme má tak nejvyšší tempo nákazy ze sousedních zemí. Přesto Babiš uvedl, že nemá zprávy, že by se okolní státy chtěly před Českem uzavřít. Čísla podle něj stoupají všude v Evropě.

Podle Babiše epidemiologové v pátek vydají další semafor, takže se dá předpokládat, že přijdou s nějakými novými opatřeními. „Také jsem řešil s ministry školství a zdravotnictví, že by epidemiologové měli mít jednotný názor na opatření ve školách,“ uvedl premiér.