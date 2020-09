PŘEHLEDNĚ: Nouzový stav. Zakazuje se zpívat, 6 u stolu, zápasy bez diváků

Odborníci se podle Prymuly shodují na tom, že strategie, která znamená rychlý zásah na krátkou dobu a potom uvolnění, je nejefektivnější a také nejlevnější strategií. Omezování počtu shromažďujících se lidí podle něj cílí hlavně na volnočasové aktivity.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka není k nouzovému stavu žádná alternativa. Podle něj je aktuálně v Česku 33 tisíc až 34 tisíc pacientů s nemocí covid-19, jejich počet denně roste zhruba o 2 tisíce. „To není žádná hitparáda,“ poznamenal.

1 Co je nouzový stav

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných živelních, ekologických nebo průmyslových katastrof, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Vyhlášení nouzového stavu (a také stavu ohrožení státu a válečného stavu) upravuje ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Vyhlašuje ho vláda, v případě nebezpečí z prodlení premiér, přičemž vláda jeho rozhodnutí do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší. Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Nejdelší nouzový stav v historii Česka platil od 12. 3. do 17. 5. 2020, vláda ho vyhlásila kvůli pandemii koronaviru. Poprvé platil na celém území republiky.

2 Letos již podruhé

Nouzový stav začne v pondělí a trvat má měsíc. Podle Prymuly je nezbytný, protože epidemie narůstá a zdravotnictví začíná být přetížené. Nouzový stav aktivuje pohotovost pro mediky z posledních ročníků, upozorňuje ministr.

3 Uzavření škol

Prymula se s ministrem školství Robertem Plagou dohodl – i když to s nouzovým stavem právně nesouvisí – na 14denní uzavření středních škol v některých regionech. Platit to má v okresech, které mají červenou nebo oranžovou značku, což je většina republiky. Od pátku to může být i celé Česko.

Podle Prymuly děti do 10 let nešíří tolik viry jako ty starší. Mateřské a základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií tak nebudou plošně omezeny.

Hudební výchova na základních školách však bude od pondělí na dva týdny bez zpěvu. Tělocvik bude na 1. stupni bez omezení, na 2. stupni je doporučen venku, řekl ministr Plaga. Hudební výchova bude bez zpěvu také na středních školách a konzervatořích v regionech označených na semaforu zeleně. Tělocvik by i v těchto regionech měl být venku.

Praktická výuka na středních školách se v příštích dvou týdnech také konat může. Základní umělecké a vyšší odborné školy v červených a oranžových okresech budou vyučovat na dálku. Stejně tak vysoké školy, kterým distanční výuku v regionech s vyšším rizikem nákazy nařídily některé krajské hygienické stanice.

Aktivní případy pacientů s covid-19 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 517 263,9 Případů 29. 9. 15 Potvrzené případy 788 402,2 Vyléčených 269 137,3 Mrtvých 2 1,0 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 97 157,6 Případů 29. 9. 7 Potvrzené případy 180 292,4 Vyléčených 82 133,2 Mrtvých 1 1,6 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 94 103,6 Případů 29. 9. 6 Potvrzené případy 175 193,0 Vyléčených 78 86,0 Mrtvých 3 3,3 Písek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 138 192,8 Případů 29. 9. 0 Potvrzené případy 255 356,2 Vyléčených 117 163,4 Mrtvých 0 0,0 Prachatice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 90 176,5 Případů 29. 9. 6 Potvrzené případy 222 435,5 Vyléčených 127 249,1 Mrtvých 5 9,8 Strakonice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 113 159,7 Případů 29. 9. 0 Potvrzené případy 253 357,5 Vyléčených 138 195,0 Mrtvých 2 2,8 Tábor absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 126 122,8 Případů 29. 9. 7 Potvrzené případy 510 497,1 Vyléčených 383 373,3 Mrtvých 1 1,0 Brno-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 757 198,5 Případů 29. 9. 209 Potvrzené případy 2067 542,0 Vyléčených 1300 340,9 Mrtvých 10 2,6 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 291 129,5 Případů 29. 9. 83 Potvrzené případy 720 320,5 Vyléčených 425 189,2 Mrtvých 4 1,8 Blansko absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 155 142,0 Případů 29. 9. 21 Potvrzené případy 379 347,3 Vyléčených 224 205,2 Mrtvých 0 0,0 Břeclav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 89 76,5 Případů 29. 9. 21 Potvrzené případy 376 323,3 Vyléčených 271 233,0 Mrtvých 16 13,8 Hodonín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 457 296,9 Případů 29. 9. 58 Potvrzené případy 889 577,5 Vyléčených 424 275,4 Mrtvých 8 5,2 Vyškov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 60 65,0 Případů 29. 9. 17 Potvrzené případy 251 272,0 Vyléčených 187 202,6 Mrtvých 4 4,3 Znojmo absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 85 74,3 Případů 29. 9. 32 Potvrzené případy 314 274,6 Vyléčených 227 198,5 Mrtvých 2 1,7 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 237 206,4 Případů 29. 9. 6 Potvrzené případy 441 384,1 Vyléčených 199 173,3 Mrtvých 5 4,4 Sokolov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 103 116,8 Případů 29. 9. 5 Potvrzené případy 224 253,9 Vyléčených 121 137,2 Mrtvých 0 0,0 Cheb absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 268 292,5 Případů 29. 9. 4 Potvrzené případy 759 828,3 Vyléčených 452 493,3 Mrtvých 39 42,6 Jihlava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 213 187,5 Případů 29. 9. 11 Potvrzené případy 508 447,1 Vyléčených 287 252,6 Mrtvých 8 7,0 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 234 246,5 Případů 29. 9. 9 Potvrzené případy 485 511,0 Vyléčených 245 258,1 Mrtvých 6 6,3 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 287 396,9 Případů 29. 9. 41 Potvrzené případy 453 626,5 Vyléčených 159 219,9 Mrtvých 7 9,7 Třebíč absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 317 286,1 Případů 29. 9. 22 Potvrzené případy 565 509,9 Vyléčených 246 222,0 Mrtvých 2 1,8 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 294 248,8 Případů 29. 9. 19 Potvrzené případy 502 424,9 Vyléčených 208 176,0 Mrtvých 0 0,0 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 201 122,3 Případů 29. 9. 23 Potvrzené případy 549 334,2 Vyléčených 346 210,6 Mrtvých 2 1,2 Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 135 168,7 Případů 29. 9. 7 Potvrzené případy 267 333,6 Vyléčených 129 161,2 Mrtvých 3 3,7 Náchod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 345 313,8 Případů 29. 9. 37 Potvrzené případy 568 516,6 Vyléčených 223 202,8 Mrtvých 0 0,0 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 63 79,4 Případů 29. 9. 9 Potvrzené případy 168 211,6 Vyléčených 104 131,0 Mrtvých 1 1,3 Trutnov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 200 169,5 Případů 29. 9. 1 Potvrzené případy 380 322,1 Vyléčených 175 148,3 Mrtvých 5 4,2 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 96 92,9 Případů 29. 9. 8 Potvrzené případy 167 161,7 Vyléčených 71 68,7 Mrtvých 0 0,0 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 202 222,8 Případů 29. 9. 2 Potvrzené případy 420 463,2 Vyléčených 216 238,2 Mrtvých 2 2,2 Liberec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 784 446,4 Případů 29. 9. 37 Potvrzené případy 1166 663,9 Vyléčených 380 216,4 Mrtvých 2 1,1 Semily absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 153 206,5 Případů 29. 9. 12 Potvrzené případy 281 379,2 Vyléčených 125 168,7 Mrtvých 3 4,0 Bruntál absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 191 208,5 Případů 29. 9. 17 Potvrzené případy 272 297,0 Vyléčených 80 87,3 Mrtvých 1 1,1 Opava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 241 136,7 Případů 29. 9. 10 Potvrzené případy 691 392,1 Vyléčených 439 249,1 Mrtvých 11 6,2 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 165 108,9 Případů 29. 9. 5 Potvrzené případy 478 315,4 Vyléčených 306 201,9 Mrtvých 7 4,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 605 189,0 Případů 29. 9. 10 Potvrzené případy 1745 545,1 Vyléčených 1100 343,6 Mrtvých 40 12,5 Karviná absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 420 170,5 Případů 29. 9. 16 Potvrzené případy 2750 1116,4 Vyléčených 2309 937,4 Mrtvých 21 8,5 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 329 153,3 Případů 29. 9. 16 Potvrzené případy 1607 748,6 Vyléčených 1260 587,0 Mrtvých 18 8,4 Olomouc absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 564 239,5 Případů 29. 9. 8 Potvrzené případy 1723 731,7 Vyléčených 1132 480,7 Mrtvých 27 11,5 Prostějov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 177 162,9 Případů 29. 9. 2 Potvrzené případy 439 404,1 Vyléčených 262 241,2 Mrtvých 0 0,0 Přerov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 135 104,2 Případů 29. 9. 6 Potvrzené případy 346 267,2 Vyléčených 210 162,1 Mrtvých 1 0,8 Šumperk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 240 199,3 Případů 29. 9. 14 Potvrzené případy 375 311,4 Vyléčených 135 112,1 Mrtvých 0 0,0 Jeseník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 85 223,9 Případů 29. 9. 23 Potvrzené případy 110 289,7 Vyléčených 24 63,2 Mrtvých 1 2,6 Pardubice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 422 240,5 Případů 29. 9. 16 Potvrzené případy 970 552,9 Vyléčených 535 304,9 Mrtvých 13 7,4 Chrudim absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 340 325,0 Případů 29. 9. 11 Potvrzené případy 574 548,7 Vyléčených 224 214,1 Mrtvých 10 9,6 Svitavy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 162 155,3 Případů 29. 9. 28 Potvrzené případy 534 511,8 Vyléčených 369 353,7 Mrtvých 3 2,9 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 324 234,3 Případů 29. 9. 32 Potvrzené případy 466 337,0 Vyléčených 138 99,8 Mrtvých 4 2,9 Tachov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 43 79,1 Případů 29. 9. 2 Potvrzené případy 116 213,5 Vyléčených 72 132,5 Mrtvých 1 1,8 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 244 305,1 Případů 29. 9. 30 Potvrzené případy 360 450,1 Vyléčených 115 143,8 Mrtvých 1 1,3 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 577 297,0 Případů 29. 9. 102 Potvrzené případy 1003 516,3 Vyléčených 422 217,2 Mrtvých 4 2,1 Rokycany absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 50 101,3 Případů 29. 9. 20 Potvrzené případy 163 330,3 Vyléčených 113 229,0 Mrtvých 0 0,0 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 350 551,3 Případů 29. 9. 20 Potvrzené případy 444 699,3 Vyléčených 84 132,3 Mrtvých 10 15,8 Domažlice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 71 114,4 Případů 29. 9. 27 Potvrzené případy 459 739,6 Vyléčených 380 612,3 Mrtvých 8 12,9 Klatovy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 146 169,0 Případů 29. 9. 20 Potvrzené případy 346 400,4 Vyléčených 197 228,0 Mrtvých 3 3,5 Praha absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 5497 415,1 Případů 29. 9. 406 Potvrzené případy 12466 941,3 Vyléčených 6850 517,3 Mrtvých 119 9,0 Rakovník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 80 144,0 Případů 29. 9. 7 Potvrzené případy 171 307,8 Vyléčených 91 163,8 Mrtvých 0 0,0 Kladno absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 200 120,1 Případů 29. 9. 41 Potvrzené případy 850 510,6 Vyléčených 644 386,8 Mrtvých 6 3,6 Mělník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 188 172,0 Případů 29. 9. 26 Potvrzené případy 606 554,4 Vyléčených 416 380,6 Mrtvých 2 1,8 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 196 150,3 Případů 29. 9. 15 Potvrzené případy 478 366,7 Vyléčených 280 214,8 Mrtvých 2 1,5 Nymburk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 255 252,8 Případů 29. 9. 21 Potvrzené případy 503 498,6 Vyléčených 246 243,8 Mrtvých 2 2,0 Kolín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 163 158,8 Případů 29. 9. 25 Potvrzené případy 599 583,7 Vyléčených 435 423,9 Mrtvých 1 1,0 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 157 207,0 Případů 29. 9. 18 Potvrzené případy 320 422,0 Vyléčených 161 212,3 Mrtvých 2 2,6 Benešov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 333 335,0 Případů 29. 9. 38 Potvrzené případy 552 555,3 Vyléčených 218 219,3 Mrtvých 1 1,0 Příbram absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 247 214,6 Případů 29. 9. 55 Potvrzené případy 609 529,1 Vyléčených 360 312,8 Mrtvých 2 1,7 Beroun absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 197 207,2 Případů 29. 9. 21 Potvrzené případy 534 561,8 Vyléčených 336 353,5 Mrtvých 1 1,1 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 450 301,3 Případů 29. 9. 29 Potvrzené případy 894 598,6 Vyléčených 440 294,6 Mrtvých 4 2,7 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 500 270,0 Případů 29. 9. 40 Potvrzené případy 1114 601,6 Vyléčených 610 329,4 Mrtvých 4 2,2 Děčín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 299 230,8 Případů 29. 9. 7 Potvrzené případy 461 355,9 Vyléčených 161 124,3 Mrtvých 1 0,8 Chomutov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 136 108,8 Případů 29. 9. 23 Potvrzené případy 277 221,7 Vyléčených 140 112,0 Mrtvých 1 0,8 Most absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 98 87,7 Případů 29. 9. 2 Potvrzené případy 218 195,2 Vyléčených 115 102,9 Mrtvých 5 4,5 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 265 221,4 Případů 29. 9. 13 Potvrzené případy 674 563,2 Vyléčených 396 330,9 Mrtvých 13 10,9 Louny absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 56 64,6 Případů 29. 9. 5 Potvrzené případy 194 223,8 Vyléčených 135 155,7 Mrtvých 3 3,5 Teplice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 268 207,6 Případů 29. 9. 2 Potvrzené případy 393 304,5 Vyléčených 124 96,1 Mrtvých 1 0,8 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 386 323,5 Případů 29. 9. 18 Potvrzené případy 589 493,6 Vyléčených 202 169,3 Mrtvých 1 0,8 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 400 379,7 Případů 29. 9. 26 Potvrzené případy 540 512,6 Vyléčených 140 132,9 Mrtvých 0 0,0 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 643 452,1 Případů 29. 9. 142 Potvrzené případy 1190 836,7 Vyléčených 541 380,4 Mrtvých 6 4,2 Vsetín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 125 87,2 Případů 29. 9. 6 Potvrzené případy 232 161,9 Vyléčených 106 74,0 Mrtvých 1 0,7 Zlín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 438 228,5 Případů 29. 9. 37 Potvrzené případy 796 415,3 Vyléčených 354 184,7 Mrtvých 4 2,1

Zdroj: data jednotlivých KHS, aktualizace každý den po 9.00 ráno, celkový počet nakažených s využitím Mapa je obarvena podle počtu aktivních případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.data jednotlivých KHS, aktualizace každý den po 9.00 ráno, celkový počet nakažených s využitím veřejné tabulky , historie stránek KHS na Githubu , mrtví doplňovaní podle otevřených dat , tudíž nemusí být aktuální.

4 Restaurační zařízení a otevírací doba

Restaurační zařízení budou limitovány počtem 6 osob u jednoho stolu a zavírat budou ve 22:00 jako doposud.

5 Obchody

Omezení dopadnou také na obchodní centra, kde bude omezeno shromažďování lidí, aby se do nich nepřesunuli žáci z uzavřených škol. Prodejní doba v supermarketech omezená nebude.



Vláda nebude na rozdíl od jara vymezovat zvláštní dobu pro nakupování seniorů v obchodech. Chce na ně ale apelovat, aby omezili návštěvy různých zařízení a omezili riziko, že se nakazí.

6 Kulturní a společenské akce

Vnitřní akce budou omezeny limitem 10 osob, venkovní pak 20 lidí. Výjimku budou mít členové jedné domácnosti, práce v zaměstnání nebo zastupitelstva a další jednání státních orgánů.

Utkání fotbalové a hokejové ligy mají být od příštího týdne zcela bez diváků. Na stadiony smějí sportovci, realizační týmy a další personál do 130 lidí.

V případě zájmové činnosti, kdy se sejdou například lidé po práci a chtějí si zahrát fotbal, je jejich počet omezen maximálně na 20.



Opery a muzikály budou omezeny: „Při zpívání dochází k masivnímu šíření viru,“ míní Prymula. „Na druhou stranu běžná divadelní představení, činohry, balet a podobně, ty budou prakticky bez omezení,“ uvedl. Výjimku ze zákazu budou mít také kina. Ve vnitřních prostorech, kde lidé sedí, se podle něj nákaza tak nešíří. Divadla i kina budou moci hrát až pro 500 lidí, nebudou však přestávky na konzumaci jakýchkoliv potravin.

Počet lidí na církevních shromážděních vláda omezí na dobu dvou týdnů maximálně na sto. Při církevních obřadech nemají zaznívat zpěvy.



U svateb a pohřbů pak bude platit limit 30 osob. Ten začne platit s odkladem, a to až od 19. října. Pokud by se vývoj epidemie zlepšil, může být počet účastníků navýšen až na 50.

7 Roušky a respirátory

Povinnost mít zakryté dýchací cesty platí v Česku v hromadné dopravě od 1. září, od čtvrtka 10. září je pak jejich nošení povinné ve všech vnitřních prostorách.

Roušky nemusí nosit děti do dvou let věku a děti v mateřských školách včetně osob o ně pečujících, řidiči MHD, pokud nejsou v přímém kontaktu s cestujícími, soudci a další účastníci správních a ústavních řízení, umělci (herci, tanečníci, hudebníci či přednášející) a moderátoři, kteří pracují v rozhlasových a televizních pořadech. Povinnost se také nevztahuje na duševně nemocné osoby, hospitalizované pacienty a zdravotnický personál po dobu nezbytně nutnou.

Roušky zároveň nemusí nosit nosit zákazníci stravovacích zařízení v době konzumace pokrmů a nápojů, stejně jako cestující v MHD, kteří se potřebují napít či najíst.

8 Žádný lockdown

Vyhlášení nouzového stavu neznamená, že by šla celá země do karantény nebo se uzavřely hranice, jako tomu bylo na jaře při první vlně epidemie koronaviru, ujistil ministr zahraničí Tomáš Petříček. Potvrdil to i ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu a předseda ČSSD Jan Hamáček. Ten zdůraznil, že vyhlášení nouzového stavu neznamená žádný lockdown.

9 Kýžené výsledky

Souhrn nových opatření proti šíření koronaviru by mohl podle Prymuly snížit současné reprodukční číslo 1,2 o 30 až 40 procent, tedy až na 0,8 až 0,9. Reprodukční číslo je průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je nižší než jedna, nových případů bude spíš ubývat.

