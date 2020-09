Na jaře pracovali v nemocnicích. Teď budou pomáhat méně, medici se musí učit

Tisíce mediků daly v jarních měsících studium stranou a pomáhaly v nemocnicích, na odběrových místech či v krajských hygienických stanicích. V polovině března to studentům posledních ročníků lékařských oborů nařídila mimořádným opatřením vláda, v květnu pak tuto povinnost zrušila.

I přesto pomáhala řada studentů také během léta. S trasováním pomáhá až do konce září hygienikům třeba třicítka mediků z Univerzity obrany. S novým akademickým rokem se ale musí vrátit ke studiu, o tuto pomoc tak nyní nemocnice i hygienici přijdou, pokud se do věci nevloží vláda.

„Se začátkem letošního akademického roku se nyní připravujeme na spuštění prezenční výuky, která je pro studium medicíny klíčová. Po předchozím rozbouřeném období, kdy jsme museli v řadě oblastí přistoupit k distanční výuce, je nyní nejvyšší čas vrátit se opět k prezenční formě studia, kde je s ohledem na náročnost studia účast mediků povinná,“ popsal děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Vokurka na začátku září.

To bylo ještě před rozhodnutím pražských hygieniků o povinném zavedení distanční výuky na vysokých školách. Výjimku má zkoušení za přítomnosti nejvýše deseti lidí, laboratorní, experimentální a umělecká práce za přítomnosti až 15 lidí a klinická a praktická výuka.

Ta tak probíhá i nadále. Pár studentů nyní pomáhá na odběrových místech po Praze, dalších dvacet mediků asistuje pražské záchranné službě. „Děkan fakulty Martin Vokurka dohodl s ředitelem pražské záchranky Petrem Kolouchem, že studenti zde budou sloužit jednu službu týdně, a to v takovém rozvrhu, aby nezanedbávali výuku, která je i v tuto chvíli pro ně klíčová,“ popsala mluvčí Petra Klusáková.

A obdobně hovoří i zástupci dalších lékařských fakult. „V našem regionu jsme nyní nezaznamenali žádný akutní tlak na užší spolupráci, proto naše studenty aktivně nevybízíme k tomu, aby odkládali své studijní povinnosti ve prospěch dobrovolnické činnosti, naopak se soustředíme na zajištění praktické výuky, aby nebylo narušeno jejich další vzdělávání a profesní růst,“ potvrdila mluvčí Lékařské fakulty v Hradci Králové Pavla Sedlářová.

S velkou pomocí ze strany studentů tak nyní nemocnice či hygienické stanice počítat nemohou. A to přesto, že číslo nakažených je nyní vyšší, než jaké bylo v jarních měsících. Podle mluvčího Univerzity obrany Vladimíra Šidly budou jejich studenti vyčleněni na pomoc, pokud dojde k obnovení nouzového stavu a nařízení pracovní povinnosti.



To by se přitom stát mohlo, alespoň podle čtvrtečního vyjádření již bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten uvedl, že v případě, že bude nedostatek personálu, by resort mohl medikům pomoct zase nařídit, a to třeba pouze lokálně, pokud by byly přetížené nemocnice v konkrétním kraji.

Pomoc s trasováním

Medici přitom nepomáhali jen v nemocnicích, ale i na přetížených hygienických stanicích. Třeba na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se vystřídalo patnáct armádních mediků a dvanáct studentů lékařských fakult. „V souvislosti s návratem do školy budou časové možnosti mediků samozřejmě omezené, takže většina z nich skončí, i když někteří nám přislíbili, že pokud si najdou volnou chvíli, rádi nám přijdou vypomoci,“ popsala mluvčí hygienické stanice Dana Šalamounová.



Dodala, že pomoc jak armádních, tak civilních mediků byla pro hygieniky velmi vítaná a užitečná. „I touto cestou jim velmi děkujeme. Budou nám samozřejmě citelně chybět, ale s touto situací si poradíme,“ dodala Šalamounová.

Obdobně hovoří i mluvčí královéhradecké hygienické stanice Veronika Krejčí. Tamním hygienikům pomáhalo celkem šest studentů. Ti se zabývali třeba trasováním kontaktů, což je sice podle Krejčí náročná práce, přesto se medici osvědčili a pro stanici byli velkým přínosem.

„Vzhledem k personální situaci na naší hygienické stanici by další výpomoc ze strany mediků byla vítaná alespoň jako krátkodobé řešení. Skutečné řešení pak spočívá v dalším personálním posílení řádově v počtu deseti až patnácti míst,“ míní Krejčí.

Personální posilu přitom bývalý ministr zdravotnictví Vojtěch sliboval již od konce května. Celkem mělo jít o 134 nových zaměstnanců. K 1. září bylo obsazeno 82 míst. Kromě toho pomohou i jiní dobrovolníci, podle slov nového ministra Romana Prymuly by v nouzi mohla pomáhat i vyškolená veřejnost.

S výpomocí mediků tak nyní počítá alespoň linka chytré karantény 1221.„Předpokládáme, že se na jednotlivých směnách bude střídat okolo 100 studentů medicíny,“ řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Pomoci se neúčastnili pouze studenti posledních ročníků, dobrovolnické činnosti se věnovalo na dva tisíce mediků z celé republiky. Třeba studenti Masarykovy univerzity napracovali v době krize přes 25 tisíc hodin.