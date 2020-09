Linka 1221 Chytré karantény začala skoro v tichosti, i tak šly tisíce hovorů

Do 1. července fungovala bezplatná linka 1212, ministerstvo zdravotnictví přes léto spustilo novou linku s jednotným číslem 224 972 222, tu však s nástupem podzimu a 1. září nahradilo opět nové číslo: 1221.

Během prvního týdne svého fungování operátoři odbavili více než 10 tisíc hovorů a odeslali přes 900 SMS s doplňujícími informacemi. „To dělá průměrně 1 500 hovorů a 130 SMS denně. V provozu je 7 dní v týdnu. Pokud se občan na linku obrátí mimo pracovní dobu, operátoři mu zavolají zpět. Od jejího spuštění již takto zpětně oslovili 2 000 osob,“ uvedla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

Na lince denně pracuje až 30 lidí, o víkendu maximálně 20 osob.

„Předpokládáme, že se na jednotlivých směnách bude střídat okolo 100 studentů medicíny,“ dodala Štěpanyová s tím, že tito medici budou pomáhat hlavně hygienikům. „Cílem je hygienikům odlehčit v odpovídání obecných dotazů, aby se hygienici-odborníci mohli věnovat své odborné práci a trasování.“

Zpolatněná linka

Jak již ve středu uvedla Česká televize, problémem linky 1221 je, že lidé za volání platí, a to i přesto, že podle dokumentů ministerstva zdravotnictví má být služba zdarma. Bezplatně fungovala právě linka 1212. To, že se za volání na 1221 platí, však není nikde uvedeno.

Podle Štěpanyové se cena pohybuje podle daného operátora. Hovor se tak může pohybovat od zhruba tří do šesti korun za minutu. Mluvčí resortu iDNES.cz potvrdila, že se nyní jedná o to, aby linka byla bezplatná.

Z výpovědí operátorů však vyplývá, že jim nikdo dopředu nedal vědět, jak linka bude fungovat. „Bohužel nám nikdo nesdělil, že tato linka bude fungovat jako call centrum ministerstva zdravotnictví. Jsme připraveni na jednání s ministerstvem o úpravě cenových podmínek na této lince,“ sdělila mluvčí operátora Vodafone Kateřina Šantorová České televizi.

„Linka bude pro všechny zákazníky T-Mobile bezplatná. O účelu linky jsme dopředu nevěděli,“ uvedl na Twitteru ředitel společnosti pro korporátní a vnější záležitosti Petr Jonák.

Petr Jonak @petr_jonak @CT24zive Linka bude pro vsechny zakazniky @TMobile_CZE bezplatna. O ucelu linky jsme dopredu nevedeli. Rano jsme se jednomyslne shodli, ze za za toto penize nechceme. Pozadal jsem kolegy, at linku obratem udelaji bezplatnou, stane se tak jeste dnes. oblíbit odpovědět

Najdi číslo

Podle Štěpanyové nové číslo není matoucí a lidé si ho nemohou například splést s bývalým číslem 1212. „Informace o lince je uvedena na všech potřebných místech tak, aby lidé jednoduše nové číslo našli. Současně nové telefonní číslo budeme intenzivně komunikovat, aby si ho lidé osvojili,“ popsala.

Ministerstvo zdravotnictví však spuštění nové linky ve větší míře nijak nepropagovalo. Jako první o ní informoval tým Chytré karantény na konci září na svém Twitteru. Na jaké číslo mají lidé volat není jasné ani ze samotných stránek ministerstva zdravotnictví. Na úvodní stránce číslo není nikdy napsané, uvedené je pouze na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz.

Viditelné nebylo číslo například ani na stránkách samotné pražské hygieny v prvním zářijovém týdnu. „Možná by bylo fajn, kdyby tedy zmiňované číslo viselo stejně jako to, na které jsem volal, uprostřed stránek pražské hygieny, tučně, rudě, v banneru,” poznamenal 5. září novinář Deníku N Filip Titlbach poté, co jej tým Chytré karantény upozornil, že má volat číslo 1221.

Filip Titlbach @FilipTitlbach @ChytraKarantena Chytrá karanténo, možná by bylo fajn, kdyby tedy zmiňované číslo viselo stejně jako to, na které jsem volal, uprostřed stránek pražské hygieny, tučně, rudě, v banneru. https://t.co/wbgLIbqN0U oblíbit odpovědět

Jeho přání nakonec bylo vyslyšeno, banner s číslem se na stránkách opravdu objevil. Ale téměř až po týdnu fungování zdravotní linky. Nijak zvýrazněno není číslo ani na stránkách Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. V aktualitách ze 7. září je zmíněno velmi krátce. Číslo není uvedené ani na krajské středočeské hygieně, ani na stránkách Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Žádná krajská hygienická stanice však neuvádí, že se za hovor na linku platí.

Linka 1221 je centrální linka ke koronaviru. Je čistě zaměřena na témata resortu zdravotnictví a hygienické služby. „Mezi nejčastějšími tématy hovorů patří nyní obecné podmínky cestování, rizikový kontakt, ukončování karantény a algoritmy testování. Dále se na linku obrací lidé se zdravotními potížemi či lidé vracející se ze zahraničí, kteří vyhledávají informace o správném postupu,“ dodala Štěpanyová.

Linka je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 19:00. O víkendech jsou operátoři k dispozici od 9:00 do 16:30.