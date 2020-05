Za pacienty s koronavirem chodíme s respektem, říká brněnský medik

Působíte na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, kde se staráte o pacienty s onemocněním covid-19. Proč jste se rozhodl, že budete zrovna v první linii?

To, na jaké pracoviště budeme přiděleni v rámci pracovní povinnosti a co bude náplní naší práce, většina studentů nemohla ovlivnit. Nejdříve jsem svou pracovní povinnost plnil triáží pacientek u vchodu porodnice na Obilním trhu. Zároveň však přišla nabídka, abych se přesunul na Anesteziologicko-resuscitační kliniku (ARK) Fakultní nemocnice u svaté Anny, což bude mým budoucím pracovištěm po dostudování medicíny, pokud zvládnu státnice. A díky nasazení všech kolegů a ochotě vedoucích sester nebyl s přesunem problém. Takže to spíše byla nabídka, které jsem využil, abych mohl nahlédnout na své budoucí pracoviště i z jiné perspektivy.

Myslím, že rozhodnutí být v první linii jsem udělal, už když jsem šel na medicínu. Každý lékař se v ní svým způsobem ocitá, ať už pracuje kdekoli. Ale musím říct, že když jsem šel na konkurz na ARK, ani v těch nejdivočejších snech jsem si nepředstavoval takový nástup. O to více si vážím této příležitosti.

Co je náplní vaší práce?

Teď hlavně ošetřovatelská péče. Největšími pomocníky jsme sestřičkám při celkové hygieně pacientů a při polohování. Ventilovaní pacienti, případně pacienti na mimotělním oběhu, jsou odkázáni na péči a pomoc personálu, proto jsou tyto úkony pro zdravotníky velmi náročné. Velkým ztížením práce s covid-19 pozitivními pacienty je nutnost dodržovat bariérovou ochranu a speciální postupy eliminující možné riziko nákazy (rozhovor vznikal 1. května, pozn. red.).

Jak probíhá směna?

Jsme rozděleni do čtyř týmů, které mají stejné složení, abychom případné riziko přenosu nákazy eliminovali pouze na náš tým. Na JIP (jednotka intenzivní péče, pozn. red.) máme oddělenou čistou a špinavou část, a také personál se vždycky ráno rozdělí na ty, kteří půjdou do špinavé části a ti kteří zůstanou čistí, aby nás bylo co nejméně vystaveno infekčnímu prostředí v boxech. Směny máme dvanáctihodinové, ale my medici zatím chodíme jen na denní služby. Jsme ale každopádně připravení nastoupit do plného provozu, pokud by se počet pacientů zvýšil.

Oddělení musí fungovat jako jeden tým

Je péče o pacienty s koronavirem v něčem odlišná, než péče o ostatní pacienty?

Na naší JIP máme pouze pacienty s prokázaným onemocněním covid-19. Hlavní rozdíl je v tom, že ošetřující personál za standardních podmínek chodí k pacientovi během celé směny jak je potřeba, zatímco teď si všechny úkoly musí rozplánovat tak, aby byly provedeny v intervalu, kdy jsou na boxu. Nelze tam samozřejmě být celých dvanáct hodin a každý další úkon, který se musí udělat navíc mimo ten interval, znamená další použití ochranných pomůcek, kterými se snažíme šetřit.

Ty intervaly někdy trvají i čtyři až pět hodin a musím říct, že velmi obdivuji všechny lékaře, sestry, záchranáře, kteří k pacientům na boxy chodí, a to bez možnosti se napít nebo si dojít na záchod, a s vědomím, že se můžou nakazit. Já sám chodím do těchto prostor s velkým respektem, ale věřím, že při správném používání ochranných pomůcek je riziko nákazy malé. Je to pro nás všechny mediky obrovská zkušenost.

V čem?

Taková praxe je pro nás studenty velice důležitá a přínosná. Myslím si, že je skvělé, že si můžeme během studia vyzkoušet práci na pozici nižšího zdravotnického personálu. Člověk pak pochopí, že oddělení musí fungovat jako jeden tým, od uklízečky až po primáře. A věřím, že každý medik, který si tímto projde, pak musí hledět s daleko větší úctou na práci sester, sanitářek a pracovníků v zázemí nemocnice. O to víc v těchto těžkých časech. Kdybychom neměli takové množství obětavého personálu, který je i v současné nelehké situaci schopen zajistit veškerý potřebný chod nemocnice, měli by to lékaři ještě těžší. Takhle však víme, že se na sebe můžeme všichni spolehnout a společně situaci zvládneme. Každému z nich patří velký dík za jejich práci.

Budoucí sestry pracují tisíce hodin zadarmo

Mnoho mediků si stěžovalo na to, že kvůli pracovní povinnosti přišli o příjem. Řešíte to také?

Finančně je pro mě situace velmi náročná a jsem zcela odkázán na úspory a podporu rodičů. Během studia si přivydělávám hraním s cimbálovkou na společenských akcích, nicméně to v současné situaci není možné. Od Jihomoravského kraje máme přislíbeno nějaké finanční ohodnocení, ale zatím netušíme jaké, a kdy bude vyplaceno. Každopádně kromě dobrého pocitu máme v dlouhodobém horizontu i tuto motivaci.

Spíše než studenty posledního ročníku situace ovlivňuje ostatní studenty, kteří se třeba věnují dobrovolné činnosti a kteří si budou muset zkouškové období protáhnout přes prázdniny. Valná většina studentů v průběhu školního roku žije z příjmů z letních brigád, o které tímto přijde. Myslím si, že by v rámci pracovní povinnosti mělo dojít ke kompenzaci alespoň v nějaké minimální výši. Chtěl bych ale v této souvislosti poukázat na jeden dlouhodobější problém.

Na jaký?

Současná situace ukazuje hlavně na nenahraditelnost sester. Přitom budoucí sestry odpracují během svého studia tisíce hodin v nemocnici zadarmo, i když pod dohledem personálu. Dovedou zastat téměř veškerou práci, kterou budou později vykonávat. Tito studenti a studentky by si finanční ohodnocení opravdu zasloužili.

Jste v šestém ročníku. Jak jste zvládal nejistotu ohledně termínů státnic?

Nebylo vůbec snadné připravovat se na státnice a vše si rozplánovat, když jsme žili každý den ve velké nejistotě. Ze začátku bylo opravdu těžké se v přílivu nových zpráv koncentrovat na jakoukoliv studijní činnost. Nicméně vedení fakulty nám vychází maximálně vstříc ve všech nezbytnostech a organizaci předpromočních praxí a státnic, abychom studium ukončili v termínu – tak, jak jsme měli v rozpisu státních zkoušek. To, jak se dokázala naše fakulta sjednotit, a s jakým odhodláním šli moji kolegové pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba, bylo opravdu neskutečné. Jsem právem hrdý na to, že studuji na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Největší hodnotou jsou mezilidské vztahy

Hovořil jste o tom, že zdravotními pomůckami se snažíte šetřit. Máte jich dostatek?

Z mého pohledu ano, ale samozřejmě se snažíme s pomůckami co nejvíce šetřit. V tomto případě totiž neplatí, že moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě, ale chráníme především sami sebe.

Jak často jste testováni?

Testování probíhá každé tři týdny. V prvním testování před Velikonocemi nebyl nikdo pozitivní, druhé proběhlo před týdnem a také bylo negativní.

Máte doma těhotnou snoubenku. Nebojíte se, že ji nakazíte?

Samozřejmě že ano, proto jsme se také na čas odloučili.

Podpořila vás?

Je mou největší oporou. Určitě to pro nás bylo těžké, ale láska hory přenáší. Vím, že věděla, že to, co dělám, je správné. Navíc myslím, že nejen my dva, ale každý z nás si během této krize uvědomil, co je v životě nejdůležitější. A jestli si tedy máme z této krize něco odnést, pak to, že největším hodnotou jsou nejen partnerské, ale celkově mezilidské vztahy. Rád bych na tomto místě poděkoval všem těm, kteří šili roušky, pomáhali zdravotníkům, starali se o seniory a o nemocné. Všem, kteří jakkoli přispěli k tomu, aby se nám během této pandemie a po ní žilo lépe.