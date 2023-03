Ruské kolaboranty bych věšel. Novotný zaplavil své odpůrce vulgaritami

„Češi jsou nejhorší národ, nevděčnej. Tenhle českej plebs by měl klečet na kolenou a děkovat Fialovi. Že má zadarmo zdravotnictví, že je tu bezpečno, teplá voda teče,... jste nevděčná banda českejch zm*dů,“ hlásal ve videu Novotný.

Obul se zejména do voličů stran ANO a SPD, kteří se před prezidentskými volbami obávali zvolení Petra Pavla. Podle nich by mohl mobilizovat české muže do války. „Vy se ještě budete omlouvat Fialovi a Pavlovi. Kde jsou ty vaše válečný rozkazy, vy mr*ky,“ křičel starosta Řeporyjí.

Podle jeho slov by Češi potřebovali válku. „Já bych ty ruský kolaboranty věšel. Tam se vraždí civilní obyvatelstvo, matky i děti. A co zaprděnej čecháček? Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě a zapálit barák. Abyste pochopili, co to je válka,“ dodal Novotný.

Zvlášť proti těmto výrokům se ohradil podnikatel Jan Čížek. Pavel Novotný je sice známý pro své ostré výroky, při nichž se nebojí zacházet do vulgarit, podle Čížka už je toto ovšem přes čáru.

„Já jsem na něj ráno podal trestní oznámení. Všichni ho známe a víme, co je zač, ale tohle už je přes čáru. Tímhle napadá každého z nás. Dotýká se našich dětí a manželek. Byla to výzva k likvidaci všech, a to se musí zastavit,“ řekl pro iDNES.cz.

Trestní oznámení „Dostavil jsem se podat trestní oznámení na Pavla Novotného pro podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa a možná i trestného činu šíření poplašné zprávy, kterých se dopouští zveřejněním svého videa na jeho účtu na sociální síti,“ stojí v oznámení. Podle Čížka tímto videem Novotný dehonestuje český národ.

Novotný však na dotaz redakce iDNES.cz uvedl, že je to pro něj zábava a relax. „Mě to vyloženě baví. Mám svoje fanoušky, svoji komunitu a tu to baví. Mám tam moderátory, kteří nikdy nikoho nebanují – někdy tak mám třeba až 300 dezolátů najednou. Je to velmi zábavné,“ řekl. Hoax je podle jeho slov nebezpečná věc a lidé, kteří je šíří, jsou oběti.

„Já je provokuji. TikTok volím, protože je to síť pro totální pitomce. Je to čistě zábava pro mě,“ dodal Novotný.

„Nepodávám to v žádné souvislosti s politickou stranou,“ reagoval ovšem Čížek proti tvrzení, že video útočí zejména na voliče SPD. „Ten člověk by měl definitivně skončit v politice nebo jít sedět. V demokratické společnosti mu nemohu oplatit násilím nebo stejnou mincí. Já můžu udělat jedinou věc, a to podat trestní oznámení,“ dodal Čížek, podle nějž by policie měla začít konat.

Novotný k věci dodal, že jeho chování na sociálních sítích je záměrně útočné. „Já na těchto sítích dělám přesně to, co nemá dělat inteligentní člověk. Místo abych na ty dezoláty a oběti hoaxu mluvil věcně a opatrně jim to vysvětloval, tak na ně útočím. Já je vyloženě provokuji,“ dodal starosta Řeporyjí.

Podání trestního oznámení ho nijak netrápí. „Na mě v životě podalo trestní oznámení asi 200 lidí. A jenom za dnešek mi píply tři v datové schránce. Já jsem notorický účastník soudů, a je mi to u prd*ele,“ reagoval na Čížkovo trestní oznámení Novotný.