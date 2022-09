Berou si mě do huby košťata, reagoval Novotný na Zemanův výrok o pitomcích

Zeman v nedělním pořadu rádia Frekvence 1 argumentoval, proč by měli lidé chodit ke komunálním volbám. „Protože by si měli ve vlastním zájmu přát, aby jejich obce neřídili pitomci,“ upozornil.

„A jak říká Jan Werich, kde blb, tak nebezpečno. A samozřejmě nechci jaksi uvádět konkrétní příklady. I když bych mohl mluvit například o starostovi Řeporyjí, který vyzval při příležitosti té nedávné demonstrace na Václaváku, aby proti demonstrantům se zasáhlo vodními děly,“ pokračoval.

„Proto říkám, že pitomci by neměli být v čele jakékoli obce, včetně Řeporyjí,“ dodal prezident. „Nemám moc rád, když si mě berou do huby košťata,“ odpověděl ve středu Novotný na Twitteru.

Novotný k demonstraci uvedl, že její účastníky na Václavské náměstí přivedly mimo jiné proruské názory. „V antické Spartě tyhle typy házeli z útesu coby pro společnost nepotřebné,“ napsal na sociální síti.

„Vodní děla na tu svoloč. Ne za to, že demonstruje, proboha to ne. Za názory,“ doplnil.

Pavel Novotný @PavelNovotnak "Lidé by si měli ve vlastním zájmu přát, aby jejich obce neřídili pitomci. Nechci uvádět konkrétní případy, i když bych mohl mluvit o starostovi Řeporyjí.." Miloš Zeman na @Frekvence1



Miloš Zeman na @Frekvence1 ...



Nemám moc rád, když si mě berou do huby košťata.

„Nevyhrožuj mi tady, ty koště“

Oslovením „koště“ Novotný často tituluje lidi, které viní z kolaborace s režimem ruského prezidenta Vladimira Putina. Stejně tak tomu bylo i v roce 2020, kdy se starosta Řeporyjí názorově střetl s Jaroslavem Foldynou, nynějším poslancem SPD.

„Nevyhrožuj mi tady, z tebe si můžu dělat akorát tak srandu, ty koště,“ pokřikoval Novotný na Foldynu během debaty v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa na TV Barrandov v roce 2020.

„Ti kolaboranti tu dostávají strašně prostoru poslední dobou,“ řekl tehdy řeporyjský starosta o Foldynovi.

„Ještě jednou mi řekneš koště, ty bulíku jeden, tak tady nechám zhasnout,“ odpověděl Foldyna, který tehdy čerstvě opustil ČSSD a začal v parlamentu spolupracovat s SPD.

Pavel Novotný je bývalým bulvárním novinářem a současným starostou Řeporyjí, do úřadu nastoupil v roce 2018. V průběhu let se stal výraznou postavou v kontroverzních kauzách. Do povědomí širší veřejnosti se dostal například zřízením pomníku Vlasovcům, proti kterému se tenkrát postavili Rusové.