ODS se distancuje od výroků Novotného. Má specifické vyjadřování, řekl mluvčí

„Češi jsou nejhorší národ, nevděčnej. Tenhle českej plebs by měl klečet na kolenou a děkovat Fialovi. Že má zadarmo zdravotnictví, že je tu bezpečno, teplá voda teče, ... jste nevděčná banda českejch zm*dů,“ pronesl ve videu Novotný.

Podle názoru podnikatele a člena SPD Jana Čížka, který podal trestní oznámení, Novotný svými výroky napadá každého Čecha. Starosta se ve videu zejména pustil do voličů ANO a SPD, kteří se před prezidentskými volbami obávali zvolení Petra Pavla.

Někteří příznivci zmíněných stran šířili, že by Pavel mohl české muže mobilizovat do války. „Vy se ještě budete omlouvat Fialovi a Pavlovi. Kde jsou ty vaše válečný rozkazy, vy mr*ky,“ křičel starosta Řeporyjí.

Podle jeho slov ve videu by Češi potřebovali válku. „Já bych ty ruský kolaboranty věšel. Tam se vraždí civilní obyvatelstvo, matky i děti. A co zaprděnej čecháček? Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě a zapálit barák. Abyste pochopili, co to je válka,“ doplnil Novotný.

Za svá slova i činy je osobně odpovědný

Redakce iDNES.cz oslovila ODS, zda v rámci strany výroky a poslední trestní oznámení řeší. „Trestní oznámení bylo dle mých informací podáno konkrétně na osobu pana Pavla Novotného. Pan Novotný je za svá slova i činy osobně odpovědný, stejně jako každý jiný občan naší země,“ uvedl mluvčí ODS Skyva.

Mluvčí současně zdůraznil, že strana se od posledních výroků Novotného distancuje. „Vyjadřování pana starosty je dlouhodobě specifické a ojedinělé,“ doplnil Skyva, který současně dodal, že s ohledem na spor mezi Novotným a dalšími nepřísluší straně věc dále komentovat.

„Víme, co je zač, ale tohle už je přes čáru“

Proti výrokům Novotného se v týdnu zejména ohradil podnikatel Jan Čížek. Novotný je sice známý pro své ostré výroky, při nichž se nebojí zacházet do vulgarit, podle Čížka už je toto ovšem přes čáru.

„Já jsem na něj podal trestní oznámení. Všichni ho známe a víme, co je zač, ale tohle už je přes čáru. Tímhle napadá každého z nás. Dotýká se našich dětí a manželek. Byla to výzva k likvidaci všech, a to se musí zastavit,“ řekl pro iDNES.cz.

Sám Novotný trestního oznámení ho nijak netrápí. „Na mě v životě podalo trestní oznámení asi 200 lidí. A jenom za dnešek mi píply tři v datové schránce. Já jsem notorický účastník soudů, a je mi to u prd*ele,“ reagoval.

Pavel Novotný @PavelNovotnak Volala maminka z lázní, že si s tatínkem pustili to video a teda nelíbí se jim forma, ale jsou zvyklí, oceňují, že jsem "věšel" jen jednou a psychiatři, co mě zkoumali mě správně pochválili u soudu za hodnotový žebříček. Naši jsou fajn.

Novotný ještě ve středu na dotaz redakce iDNES.cz uvedl, že je to pro něj zábava a relax. „Mě to vyloženě baví. Mám svoje fanoušky, svoji komunitu a tu to baví. Mám tam moderátory, kteří nikdy nikoho nebanují – někdy tak mám třeba až 300 dezolátů najednou. Je to velmi zábavné,“ řekl. Hoax je podle jeho slov nebezpečná věc a lidé, kteří je šíří, jsou oběti.

„Já je provokuji. TikTok volím, protože je to síť pro totální pitomce. Je to čistě zábava pro mě,“ dodal Novotný.

Vyhazov za výroky

V minulosti ale strana výroky svých členů aktivně řešila. Například v roce 2019 vyloučila Václava Klause mladšího. „Václav Klaus mladší svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS a dělá to i přesto, že byl několikrát varován, poté co dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou,“ uvedl v březnu 2019 po jednání výkonné rady šéf strany Petr Fiala.

Tehdy strana uvedla, že Klaus dlouhodobě nerespektoval hodnoty. „Jeho veřejné útoky na členy poslaneckého klubu ODS a další kolegy ze strany, jeho kontroverzní výroky, které jsou v rozporu s programem ODS. Václav Klaus mladší otevřeně podporuje vystoupení České republiky z Evropské unie, zpochybňuje účast vojáků Armády České republiky ve vojenských misích, účastní se akcí pořádaných problematickými organizacemi,“ řekl tehdy Fiala.