Křičeli srabe, byli u mě doma. Jsou to chudáci, řekl Novotný na demonstraci

„Ráno byli u mě doma, křičeli na mě ‚srabe, vylez‘. V tu chvíli jsem se rozhodl, že jim přijedu ukázat, abych tohle nemusel poslouchat. Šel bych mezi ně, ničeho se nebojím, ale slíbil jsem policii, že se vyhnu konfliktu. Není čeho se bát, nejsou nebezpeční, jen zmanipulovaní a zoufalí,“ řekl reportérům MF DNES Pavel Novotný.

Starosta Řeporyjí, ověnčen ukrajinskou vlajkou, se přidal k iniciativě „Stojíme za Ukrajinou a její vlajkou“, která se u Národního muzea v horní části Václavského náměstí shromáždila, aby symbolicky podpořila Ukrajinu.

Skupina demonstrantů z druhé strany ulice se do Novotného ostře pustila. „Srabe, řeporyjský prase,“ zněly nadávky z řad podporovatelů demonstrace, kterou v neděli uspořádala strana PRO.

Novotný podobné reakce očekával. „Čekal jsem, že pro ně budu terč. Přišel jsem se na ně podívat, abych se utvrdil v tom, že to jsou chudáci. Nedokážu je neprovokovat, ale říkám jim pravdu, i když to není nejchytřejší,“ uvedl Novotný.

Jméno Novotného zmínil i Jindřich Rajchl, předseda strany PRO a organizátor akce, při svém závěrečném projevu. Novotného jmenoval jako jednoho z těch, kteří účastníky protivládních demonstrací dehonestují. „Pavel Novotný patří za mříže,“ křičel Rajchl s poukazem na urážky Novotného.

Přímo tak reagoval na slova Novotného z března, který řekl, že by ruské kolaboranty věšel. „Češi jsou nejhorší národ, nevděčnej. Tenhle českej plebs by měl klečet na kolenou a děkovat Fialovi. Že má zadarmo zdravotnictví, že je tu bezpečno, teplá voda teče,... jste nevděčná banda českejch zm*dů,“ hlásal ve videu Novotný těsně po březnové demonstraci strany PRO.

„Já bych ty ruský kolaboranty věšel. Tam se vraždí civilní obyvatelstvo, matky i děti. A co zaprděnej čecháček? Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě a zapálit barák. Abyste pochopili, co to je válka,“ dodal Novotný.

Novotný v bleskovém rozhovoru na demonstraci reportérům přiznal, že jedná za hranou. „Uvědomuji si, že s nimi mluvím špatně. Je potřeba je vzít okolo ramena a opatrně je odvést,“ komentoval politik.

Kvůli Novotného urážkám již padla i trestní oznámení. Jedno z nich podal například podnikatel Jan Čížek. Od slov starosty se distancovala i jeho strana ODS. Novotný však předtím na dotaz redakce iDNES.cz uvedl, že je to pro něj zábava a relax.