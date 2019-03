Klausovi mladšímu reálně hrozí vyloučení ze strany, Skopeček bude proti

„Václav Klaus se stále více vzdaluje hodnotám a kultuře ODS a myslím, že některé jeho výroky jsou i za hranicí zdravého rozumu,“ uvedl pro iDNES.cz předseda ODS Petr Fiala.

„Chování Václava Klause mladšího překročilo únostnou hranici,“ řekl člen výkonné rady ODS, exministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, který dříve také stranu vedl.



Ne všichni ve vedení strany si to myslí. „Budu hlasovat proti, stejně jako jsem hlasoval proti na klubu,“ řekl v sobotu iDNES.cz poslanec a člen výkonné rady ODS Jan Skopeček. Pokud bude Klaus vyloučen, neodejde s ním z poslaneckého klubu občanských demokratů.

„Počkám si na diskusi na výkonné radě. Vylučování považuji za neštastné, ale stejně tak považuji za nešťastná a poškozující jeho některá vyjádření, Jsem týmový hráč, můžeme se pohádat, můžeme mít rozdílné názory, ale myslím, že pak bychom měli hlavně táhnout všichni za jeden provaz. Pokud ale někdo nechce být součástí týmu, neměli bychom mu v tom bránit,“ řekl bývalý policejní prezident a člen výkonné rady Martin Červíček.

Za Klause se tento týden na Facebooku postavila poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková. „Václav Klaus je jednoznačně tváří strany. Jako osobnost samozřejmě řadu lidí štve - někdo na jeho úspěchy žárlí, někoho provokuje jeho sarkasmus, někoho štve už jen to, že je Klaus. Mě ale zajímá něco jiného: jsou jeho hodnoty v souladu s hodnotami, na kterých ODS vznikla? Hájí svobodu, trh, hájí suverenitu naší země? Není co řešit,“ napsala Majerová Zahradníková po výzvě klubu ODS, aby Klaus mladší odešel. Sama Majerová Zahradníková na jednání klubu nebyla.Sám Klaus, který nebyl na jednání výkonné rady ODS pozván, v rozhovoru pro info.cz řekl, že ve straně, kterou zakládal jeho otec, nedobrovolně skončí. „Ve Sněmovně zůstanu a obrátím se na voliče,“ uvedl. Nevylučuje vznik nové strany

Trpělivost vedení skončila po vystoupení Klause ve Sněmovně

Fiala vyzval Klause k odchodu z klubu po jeho vystoupení ve Sněmovně, jejíž jednání přirovnal k židovskému výboru rozhodujícímu za druhé světové války, kdo půjde do nacistického transportu za druhé světové války hned a kdo až později.

„Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou,“ řekl Klaus mladší. Šéf ODS Fiala se za to obratem jménem své strany omluvil.



VIDEO: Klaus přiroval zákon o GDPR k transportům Židů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Následovala výzva k odchodu Klause. „Měl už od loňska žlutou kartu,“ řekl iDNES.cz zdroj. Tu dostal, když loni v srpnu zpochybnil v rozporu s názorem ODS působení českých vojáků po boku spojenců v Afghánistánu, „Bojovat a umírat v cizích zemích čeští vojáci se souhlasem vlády a parlamentu mohou. Mělo by to mít ale nějaký jasný důvod a cíl. Já ho, promiňte, v Afghánistánu nevidím. Je to země mnoho tisíc kilometrů daleko,“ napsal tehdy Klaus.

„Co říká Václav Klaus mladší, je na hraně toho, co je únosné,“ prohlásil pak v reakci člen nejužšího vedení strany, místopředseda ODS a šéf senátního klubu Miloš Vystrčil.

Klaus mladší také na Praze 2 podpořil do Senátu proti kandidátovi ODS Vladimiru Kratinovi kandidáta SPD Ladislava Jakla, dlouholetého blízkého spolupracovníka exprezidenta Václava Klause staršího.

A bývalý prezident, otec Václava Klause juniora, jemuž momentálně hrozí vyhazov, vyzval k založení nové pravicové strany. „Rozhodnutí vedení ODS, respektive jejího poslaneckého klubu, mne nepřekvapilo. Tito lidé nemají s původní ODS nic společného. S jejími ideály se rozešli už dávno, nebo je nikdy nesdíleli. Charakterizuje je nadbíhání politické korektnosti a pravdě a lásce. Jejich cesta k politické bezvýznamnosti je zcela přímočará. Dříve či později musí vzniknout nová, skutečně pravicová strana,“ uvedl Klaus starší.