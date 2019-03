Klausův příměr zákona k Židům do transportu za války bude ODS dál řešit

„Ta věc není uzavřena. Klub ODS se tím bude zabývat, ale vše, co k tomu chci říci, řeknu na klubu,“ odvětil Fiala na otázku iDNES.cz, zda nebude usilovat i o to, aby Klaus mladší z poslaneckého klubu ODS odešel. To, že bude klub kvůli Klausovu vystoupení svolán, potvrdil iDNES.cz i jeho předseda Zbyněk Stanjura.

Klaus dlouhodobě ve Sněmovně vystupuje v některých otázkách trochu jinak, než ODS, a zastává postoje, které nejsou vzdálené od SPD Tomia Okamury. Poslance SPD Radka Kotena na rozdíl od své strany podpořil do čela bezpečnostního výboru Sněmovny.

Šéf ODS Petr Fial to v úterý dokonce nevydržel a za jedno Klausovo vystoupení před poslanci se omlouval.

„Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou,“ prohlásil Klaus mladší.

„Tady 57 procent zákonů jsou nařízení Evropské unie, kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál českým občanům. Tak jestli vám to nevadí, mně to vadí,“ uzavřel své vystoupení k zákonu o zpracování osobních údajů.

„Jménem ODS se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil můj kolega Václav Klaus,“ řekl pak šéf strany Fiala, ale ani po těchto slovech Klaus necouvl. „Příměr možná byl drsný, ale v jádru sedí,“ trval i pak na svém Klaus. „Kdybychom hlasovali nezávisle, žádné GDPR by nebylo,“ prohlásil.