Klaus mladší přirovnal na akci v Domě armády Macronův plán k Mein Kampfu

Středeční pietní akt k 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem v Domě armády kritizovali předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer i spisovatel Jiří Padevět.



„Jistě pochopíte můj údiv nad akcí, kterou pořádal Svaz bojovníků za svobodu v Domě armády v pražských Dejvicích ve spolupráci s ministerstvem obrany a Generálním štábem AČR dne 13. března 2019. Akce měla být připomínkou začátku nacistické okupace, ale podle mého názoru byla spíše přehlídkou toho nejhoršího, co může současný veřejný prostor nabídnout. Netuším, jak je možné, že čestná stráž AČR je přítomna projevu pana Václava Klause mladšího, ve kterém přirovnává francouzského prezidenta Macrona k Adolfu Hitlerovi,“ napsal Padevět v otevřeném dopise ministru Metnarovi a náčelníkovi generálního štábu armády Aleši Opatovi.

Na akci vystoupili kromě Klause mladšího, představitelé KSČM, SPD a Českého svazu bojovníků za svobodu. Podle senátora Fischera to bylo zneužití armádní pietní akce a žádá ministra Metnara, aby se podobné události už neopakovaly. Na pietní akci vystoupili s projevy předseda ČSBS Jaroslav Vodička, šéf KSČM Vojtěch Filip, lídr kandidátky SPD pro evropské volby Ivan David nebo senátor Jaroslav Doubrava.



„Jednoznačně se distancuji od toho, co v některých vystoupeních zaznělo. V den, kdy si nejvyšší ústavní činitelé, ministerstvo a armáda připomínali výročí vstupu do NATO, jsou podobná prohlášení nepřijatelná,“ reagoval Metnar.

Ministerstvo obrany iDNES.cz sdělilo, že s průběhem akce neměla nic společného. „Pouze jsme vyhověli žádosti ČSBS o zapůjčení sálu a čestnou stráž na vzpomínkovou akci k výročí okupace. Přestože ČSBS není jen Jan Vodička, ale i tisícovky veteránů a odbojářů, kterých si vážíme, zvažujeme další kroky, mezi které patří i případné ukončení spolupráce se svazem,“ uvedl mluvčí Jiří Pejšek.

Klause bude řešit výkonná rada ODS, hrozí mu i vyloučení

Budoucností Klause mladšího v ODS se bude v sobotu v Praze zabývat výkonná rada strana. Hrozí mu i vyloučení ze strany. Poslanecký klub ODS ho tento týden vyzval, aby z klubu odešel, což Václav Klaus jr. odmítl.

Důvodem je, jak nevybíravě se Klaus ve Sněmovně vyjádřil při projednávání zákona o zpracování osobních údajů. Přirovnal počínání poslanců k jednání Židů o tom, kdo půjde do transportu. Pobouřil svým příměrem některé poslance. Dokonce šéf ODS Petr Fiala se za Klause omlouval.

„Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou,“ prohlásil poslanec za ODS.

„Tady 57 procent zákonů jsou nařízení Evropské unie, kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál českým občanům. Tak jestli vám to nevadí, mně to vadí,“ uzavřel své vystoupení Václav Klaus mladší.

Vedení ODS Klause mladšího nepozvalo na zasedání výkonné rady, která bude řešit to, že neuposlechl výzvu k jeho odchodu z poslaneckého klubu.

„Václav Klaus se stále více vzdaluje hodnotám a kultuře ODS a myslím, že některé jeho výroky jsou i za hranicí zdravého rozumu,“ uvedl pro iDNES.cz předseda ODS Petr Fiala.

Klaus zpochybňoval misi v Afghánistánu, podpořil soupeře ODS

Klaus mladší v minulosti v rozporu s názorem své strany zpochybnil českou vojenskou misi v Afghánistánu a před senátními volbami v Praze 2 podpořil kandidáta SPD Ladislava Jakla proti kandidátovi vlastní strany Vladimíru Kratinovi. Jakl byl tajemníkem exprezidenta a poslancova otce Václava Klause.



Podle stanov ODS může člena ze strany vyloučit místní organizace, ve které je registrován, nebo výkonná rada strany. Důvodem pro vyloučení může být závažné porušení povinností člena. Mezi ně stanovy řadí „jednat a vystupovat způsobem, který nepoškozuje dobré jméno strany“ nebo „respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany“. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen strany odvolat k revizní komisi.