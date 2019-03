Klaus srovnal zákon s jednáním Židů, kdo jde do transportu. Fiala se omluvil

„Zase projednáváme něco, co občané České republiky nechtějí. To je nařízení Evropské unie, to sem přilítlo a my tady jenom zoufale hledáme, jak to trošilinku zmírnit a trošku se o to hádáme,“ začal své vystoupení Klaus.



„Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou,“ prohlásil poslanec za ODS.

„Tady 57 procent zákonů jsou nařízení Evropské unie, kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál českým občanům. Tak jestli vám to nevadí, mně to vadí,“ uzavřel své vystoupení Václav Klaus mladší.

Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka ho napomenul, aby vážil příměry, které bude používat. „Používat tady příměr z období druhé světové války, holocaustu, mi nepřijde patřičné,“ řekl Jurečka. Poslanec ČSSD Petr Dolínek reagoval na Klausovo vystoupení jako na urážlivé až zbytečné.

Pak se přihlásil předseda ODS Petr Fiala. „Jménem ODS se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil můj kolega Václav Klaus,“ řekl Fiala a následoval potlesk části poslanců.

„Příměr možná byl drsný, ale v jádru sedí,“ trval i pak na svém Klaus. „Kdybychom hlasovali nezávisle, žádné GDPR by nebylo,“ prohlásil. Trvá na tom, že více než padesát procent předpisů je přejatých evropských, což komentoval slovy, že ztrácíme suverenitu a ještě tomu někteří tleskají.

Obce nemají být pokutovány za porušení GDPDR

Poslanci potom schválili zákon o zpracování osobních údajů, ve verzi, jak ho upravil Senát. Obce a kraje by neměly být vůbec pokutovány za porušení pravidel ochrany soukromí. Pro bylo 122 ze 186 přítomných poslanců. Zákon teď ještě dostane k vyjádření prezident Miloš Zeman.

Senátoři v zákoně také zrušili ustanovení, podle něhož by se Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) měl stát odvolacím správním orgánem pro odmítnuté žádosti o informace.

Nová pravidla ochrany soukromí navazují na evropské nařízení GDPR. Nový zákon především zavádí přípustné výjimky z evropských pravidel. Maximální sankci za porušení zákona norma ponechává na deseti milionech korun.

Norma zavádí výjimky z obecných pravidel ochrany soukromí pro média nebo vědecké, výzkumné a statistické účely. Osobní údaje díky těmto výjimkám bude možné tak jako dosud zpracovávat tehdy, pokud to bude sloužit přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademické, umělecké či literární. Novináři tak například nebudou muset žádat každého řečníka nebo účastníka shromáždění o souhlas se zveřejněním jeho záběrů, názorů či politické příslušnosti.

Senát zachoval věkovou hranici 15 let, po jejímž dosažení by děti mohly samy naplno využívat sociální sítě. Podle nových pravidel bude mít každý možnost souhlasit se zpracováním svých osobních údajů. Neplatný bude souhlas podmíněný získáním služby nebo výrobku.