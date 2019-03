ODS nadbíhá pravdě a lásce, musí vzniknout nová pravicová strana, míní Klaus

„Rozhodnutí vedení ODS, respektive jejího poslaneckého klubu, mne nepřekvapilo. Tito lidé nemají s původní ODS nic společného. S jejími ideály se rozešli už dávno, nebo je nikdy nesdíleli. Charakterizuje je nadbíhání politické korektnosti a pravdě a lásce. Jejich cesta k politické bezvýznamnosti je zcela přímočará. Dříve či později musí vzniknout nová, skutečně pravicová strana. Dlouho jsme mnozí sázeli na ODS. Teď už snad každý ví, že to není možné,“ uvedl Klaus starší v reakci na výzvu ODS, kterou v 90. letech založil.



„Můj syn se mnou své výroky nekonzultoval. Ani já s ním nekonzultoval toto své prohlášení. Nechci mu zužovat jeho manévrovací prostor, jinak by mé výroky o ODS byly daleko ostřejší,“ uvedl bývalý prezident Klaus.



Poslanecký klub ODS se ve středu v usnesení distancoval od úterních slov svého poslance Klause mladšího, který přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů.



Předseda ODS Petr Fiala se ještě v úterý jménem strany omluvil, stejně učinil ve středu klub, který Klause zároveň vyzval k odchodu z klubu a konstatoval, že poslanec svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Klaus v reakci odmítl výzvě vyhovět.

Ctím původní hodnoty ODS, brání se Klaus mladší

Klaus mladší označil ODS za skupinu zasloužilých funkcionářů, kteří už stranu kdysi dovedli ve volbách z 30 procent na šest. „Ti mě nenáviděli od prvního dne, co jsem tam vkročil, a teď se jim velice hodilo to možná příliš drakonické přirovnání ohledně ztráty suverenity českého Parlamentu,“ prohlásil.



„Já nějaké výzvy k odchodu rozhodně nevyplním. Já jsem kandidoval za ODS. ODS byla založena u nás v kuchyni a ctím původní hodnoty, jak byla ta strana založená. Já si počkám, až mě případně vyloučí, a pokud se tak stane, tak se obrátím k voličům,“ doplnil.

A jak tedy původní hodnoty ODS, k nimž se Klaus mlaší přihlásil, vypadají?„Zase projednáváme něco, co občané České republiky nechtějí. To je nařízení Evropské unie, to sem přilítlo a my tady jenom zoufale hledáme, jak to trošilinku zmírnit a trošku se o to hádáme,“ začal v úterý své vystoupení ve Sněmovně. „Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou,“ prohlásil poslanec za ODS.

VIDEO: Klaus přiroval zákon o GDPR k transportům Židů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Tady 57 procent zákonů jsou nařízení Evropské unie, kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál českým občanům. Tak jestli vám to nevadí, mně to vadí,“ uzavřel své vystoupení Václav Klaus mladší.



„Václav Klaus se stále více vzdaluje hodnotám a kultuře ODS a myslím, že některé jeho výroky jsou i za hranicí zdravého rozumu,“ uvedl ve čtvrtek pro iDNES.cz předseda ODS Petr Fiala. Krátce před tím, než Klaus starší vyzval k založení nové pravicové strany.