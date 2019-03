ODS vyzvala k odchodu Klause mladšího z poslaneckého klubu

„Poslanecký klub ODS se distancuje od slov Václava Klause ml., v nichž přirovnal počínání Poslanecké sněmovny k židovskému výboru. Považuje takováto slova za nepřijatelná a omlouvá se za ně. Vyzývá Václava Klause ml. k odchodu z Poslaneckého klubu ODS. Konstatuje, že Václav Klaus ml. svým jednáním dlouhodobě poškozuje ODS,“ napsala strana v prohlášení.



„Pokud budu vyloučen, obrátím se na voliče,“ reagoval na prohlášení poslaneckého klubu Klaus mladší.



Klaus označil ODS za skupinu zasloužilých funkcionářů, kteří už stranu kdysi dovedli ve volbách z 30 procent na šest. „Ti mě nenáviděli od prvního dne, co jsem tam vkročil, a teď se jim velice hodilo to možná příliš drakonické přirovnání ohledně ztráty suverenity českého Parlamentu,“ prohlásil.



Jsme jak židovský výbor při transportech, prohlásil

Poslance ODS ve Sněmovně rozohnilo projednávání zákona o GDPR. Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou,“ řekl na plénu Klaus mladší.

„Tady 57 procent zákonů jsou nařízení Evropské unie, kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál českým občanům. Tak jestli vám to nevadí, mně to vadí,“ uzavřel své vystoupení k zákonu o zpracování osobních údajů.



Šéf ODS se poté za slova svého spolustraníka omlouval. „Jménem ODS se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil můj kolega Václav Klaus,“ řekl pak šéf strany Fiala, ale ani po těchto slovech Klaus necouvl. „Příměr možná byl drsný, ale v jádru sedí,“ trval i pak na svém Klaus. „Kdybychom hlasovali nezávisle, žádné GDPR by nebylo,“ prohlásil.