Prasata, Rusové, pošuk. Novotný čelí odvolání, připomeňte si jeho výroky

„Odvolání starosty je řádně zasazený bod na programu jednání zastupitelstva, takže se o setrvání pana Novotného ve funkci starosty bude hlasovat. Důvodem je fakt, že pan Novotný byl v září loňského roku nepravomocně odsouzen za tři úmyslné trestné činy a dostal půlroční trest odnětí svobody s odkladem na dva roky, kdy odvolací soud v lednu tohoto roku rozsudek z větší části potvrdil. To zásadně porušuje koaliční smlouvu, ke které se pan Novotný zavázal, a slib vůči občanům,“ řekla iDNES.cz mluvčí Pirátské strany Veronika Šmídová.

„Jeden pošuk zahajuje volební kampaň. Nic jiného to není a podle toho to také bude vypadat. Mám tu normálně Pirátku místostarostku a skutečně důležitou agendu. Pan Čupka si dělá reklamu a vidím, že úspěšně,“ sdělil iDNES.cz Novotný.

Pavel Novotný @PavelNovotnak 2 Piráti Řeporyje (jeden mimo ZMČ) informují média, že mj. "Zastupitelstvo projedná pirátský návrh na odvolání Novotného".. REALITA: Pirát pronese řeč, zase si hačne a my budeme s Pirátkou a dalšími zastupiteli dál normálně pracovat. Volal mi jeden novinář. Zbytek pochopil z TZ. oblíbit odpovědět

Jozef Čupka, kterého Novotný zmínil, je pirátským zastupitelem v Řeporyjích.

Pavel Novotný je bývalým bulvárním novinářem a současným starostou Řeporyjí, do úřadu nastoupil v roce 2018. V průběhu let se stal výraznou postavou v kontroverzních kauzách. Do povědomí širší veřejnosti se dostal například zřízením pomníku Vlasovcům, proti kterému se tenkrát postavili Rusové.

Lítost k migrantům

Ještě před svou kariérou starosty, v říjnu roku 2018, Novotný prohlásil v pořadu Rozstřel, že jsou Vietnamci pracovitější než Češi.

„Miluju Vietnamce. Jsou šikovnější, vzdělanější, pracovitější než Češi. Miluju jejich komunitu, jejich jídlo. Mrzí mě přístup Čechů, kteří jim tykají a chovají se k nim neuctivě.“

Vyjádřil se také k tomu, že naprosto chápe migranty, kteří se vydávají za lepšími podmínkami do Evropy. „Je mi jich líto, soucítím s nimi,“ řekl.

Řidiči jsou prasata

V únoru 2019 rozčílilo Novotného chování řidičů v pražských Řeporyjích. Minimálně dva z nich totiž zastavili v jízdním pruhu „na blikačkách“ a šli si vybrat peníze do bankomatu hned v budově radnice. Starosta je natočil a s tím, že od nynějška čeká toho, kdo takto v ulici zastaví, nemilosrdný teror.

„Připadá vám to normální tohleto chování? Tamhle je parkoviště naproti. Já vás dám na Facebook a napíšu, že jste prase. Jste se musel normálně zbláznit,“ komentoval ve videu, které sám natočil, chování jednoho z řidičů a doplnil, že trpělivost radnice s podobnými řidiči skončila.

Starosta u výslechu

V říjnu 2019 čelil Novotný obvinění za podněcování k vraždě. Předmětem vyšetřování byl jeho komentář na Twitteru a výrok, že by komunistický poslanec Zdeněk Ondráček „měl viset“ za vlastizradu kvůli cestě do Doněcké lidové republiky. K výslechu se Novotný dostavil v uniformě SNB. Informoval o tom Blesk.cz.

Novotný tak svou cestu na policejní služebnu pojal recesisticky. Oblékl si uniformu pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti. Tím připomněl Ondráčkovu minulost – komunistický poslanec podobnou uniformu nosil ve službě před revolucí.

Novotný v ruské televizi

Ruská státní televize Rossija 1 si v listopadu 2019 pozvala Pavla Novotného, aby vysvětlil svůj záměr tento pomník postavit, když jsou pro Rusy Vlasovci váleční zločinci.

30. listopadu 2019

„Tady je naprostá podpora pro sochu Vlasovcům, váš názor nikoho v Česku nezajímá,“ řekl v přímém přenosu starosta Řeporyjí. Rusku vyčetl mimo jiné také masakr v Katyni.

Jednoho z dalších moderátorů označil za zfetovaného. „To, co vyprávíte v Rusku v televizi, je naprosto absurdní ohýbání historie. My se tady tomu normálně smějeme. Nic proti Rusku nemáme, ale váš názor tu nikoho nezajímá,“ dodal v přenosu.

I přes protest ruského velvyslanectví a ruské diplomacie došlo k instalaci pamětní desky připomínající padlé vojáky Ruské osvobozenecké armády. Vedle desky stojí umělecké dílo od neznámého sponzora.

Instalace se zúčastnil sám Novotný a uvedl, že uměleckou instalaci v podobě třímetrového kovového stožáru s drobnou plastikou na vrcholu radnice získala od „významného, ale neznámého autora“. Plastika zhruba velikosti dlaně zobrazuje sovětský tank, na kterém leží německá vojenská helma.

Babiš a Zeman by měli zemřít

V září 2020 Novotný prosazoval názor, že je ve státním zájmu, aby premiér Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman zemřeli.

„V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť. A abych byl poslancem. Já vím, že to zní strašně, ale je to v zájmu České republiky,“ prohlásil Novotný v rozhovoru pro Info.cz.

Užívání drog

Není tajemstvím, že současný starosta Řeporyjí kouří marihuanu a bojuje za její legalizaci. V březnu 2021 řekl pro Blesk, že má s drogami zkušenosti.

„Já kouřím celoživotně trávu. Ale vyzkoušel jsem úplně všechno, droga, kterou jsem fascinovanej, je LSD. Můžu se směle prohlásit za člověka, kterej je velmi zkušenej v tomhle ohledu. Mám strašně rád LSD, vyzkoušel jsem všechny dostupný drogy. Ta marihuana je něco, čemu holduju strašně, opravdu konstantně, velmi dlouhou dobu. Já když si zahulim, tak nesmrdím, nejsem nebezpečnej a jsem kreativní,“ citoval Novotného Blesk.cz.