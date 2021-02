Senátoři dávají ústavní stížnost na vyhlášení nouzového stavu, řekl Vystrčil

Vystrčil zdůraznil, že Ústavní soud podle něj určitě nerozhodne do doby, kdy nouzový stav vyhlášený vládou skončí. „Musíme vědět, zda to, co vláda dělá, je ústavní, nebo ne,“ řekl Vystrčil.

Politici z vedení ODS a hejtmani na tiskové konferenci také vysvětlovali dvojí přístup strany k nouzovému stavu. Zatímco poslanci ODS hlasovali stejně jako celá opozice proti prodloužení nouzového stavu do 16. března či do konce února, hejtmani pak požádali vládu, aby vyhlásila nouzový stav znovu - do konce února.

„Neschválení nouzového stavu, ke kterému došlo tady ve čtvrtek, podle našeho názoru bylo důležité, protože po mnoha týdnech a měsících odblokovalo cestu k jednání,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.



Předsednictvo strany a poslanecký klub ODS se i za účasti hejtmanů za občanské demokraty podle něj shodl na tom, že situace v České republice v oblasti zvládání pandemie je katastrofální a že vláda nepostupuje rozumně a dobře.



Šéf ODS řekl, že doufá, že se blíží dohoda na podobě pandemického zákona, který by měl nouzový stav nahradit a o kterém by měla Sněmovna jednat ve čtvrtek. Zavírat obchody i provozovny služeb by podle něj bylo možné i bez nouzového stavu. Ministr zdravotnictví ani vláda by ale podle něj nemohly omezit pohyb občanů a zakázat vycházení v noci.

Vytvořili prostor pro jednání, hájil poslance ODS Kuba

„Kolegové tím, že neprodloužili nouzový stav, vytvořili prostor pro jednání,“ řekl hejtman Jihočeského kraje a šéf Asociace krajů Martin Kuba. Poslanci ODS nouzový stav odmítli, všichni hejtmani to pak zvrátili.



„Já bych se nechtěl vyjadřovat k tomu, jestli vláda postupovala ústavně, nebo ne,“ uvedl také Kuba.



„Existuje nějaká většinová shoda v Poslanecké sněmovně, že většina nechce prodlužovat nouzový stav,“ řekl minulý týden ve Sněmovně Petr Fiala. „Na této schůzi jde o to, jestli společně využijeme příležitost a zastavíme nouzový stav jako jedinou odpověď vlády,“ burcoval předseda ODS poslance před tím, než odmítli žádost vlády o prodloužení nouzového stavu do 16. března, i výzvy premiéra Andreje Babiše, ať ho umožní alespoň do konce února.

Jsme odpovědní lidem, s nimiž v kraji žijeme, řekl Kuba

„Kolegům jsme vysvětlovali, že pozice hejtmanů je odlišná od toho, jaká je pozice poslanců ve Sněmovně, kteří něco odhlasují a jedou na víkend domů. My jsme především osobně a lidsky odpovědní lidem, se kterými v kraji žijeme a jsme za to právně odpovědní,“ řekl pak v rozhovoru pro MF DNES hejtman Jihočeského kraje a šéf Asociace krajů Martin Kuba.

Výzvu vládě adresovali všichni hejtmani, včetně čtyř za ODS. „Chtěli jsme najít společný postup tak, aby byla situace udržitelná. Nikdo z nás sice nechce nadužívat nouzový stav, ale museli jsme během tří dnů vyřešit komplikovanou situaci,“ vysvětlil Kuba, proč nakonec o nouzový stav požádali všichni hejtmani.

Jen primátor Prahy za Piráty Zdeněk Hřib to nechtěl, ale pak se přidal, aby se Praha nestala místem, kam z částečně uzavřeného Česka budou jezdit lidé z celé země nejen na nákupy, ale také třeba do bazénů, které by se bez nouzového stavu otevřely.

Šéf SPD Tomio Okamura ve čtvrtek na schůzi Sněmovny navrhne, aby poslanci okamžitě nouzový stav zrušili a rozhodnutí vlády, které udělala na žádost hejtmanů, zvrátili.

„Uděláme všechny kroky, abychom vrátili Českou republiku do ústavního stavu,“ řekl šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.