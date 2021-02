Řešíme za poslance horké brambory, postěžoval si hejtman Kuba

Proč jste nakonec o prodloužení nouzového stavu požádali?

Některé kraje mají situaci opravdu komplikovanou. Proto jsme šli do jednání s tím, abychom udrželi jednotný postup. To bylo jednoznačně nejdůležitější. Představte si, že by se v některém kraji otevíraly obchody, zatímco v jiném by byly uzavřené. Co by nastalo? Vystavili bychom se velké migraci lidí, například v našem kraji by to znamenalo, že by do bazénů, saun či wellness center začali přijíždět lidé z Královéhradeckého nebo Karlovarského kraje, kde jsou britské mutace koronaviru rozjeté. Mohlo by se tak stát, že kraj, který má nyní poměrně dobrá čísla a pomáhá ve svých nemocnicích jiným krajům, by lidé rychle zamořili.

Pozice hejtmanů je odlišná od toho, jaká je pozice poslanců ve Sněmovně, kteří něco odhlasují a jedou na víkend domů. My jsme především osobně a lidsky odpovědní lidem. Martin Kuba hejtman Jihočeského kraje