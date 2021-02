Plné nemocnice a sousedi zavřou hranice, nastínil katastrofu Blatný

„Tím pádem se zhroutí dispečink lůžkové péče, protože nebude kam pacienty mezi jednotlivými nemocnicemi převážet. Pravděpodobně nepůjdou ani žádné děti do škol, protože to situace nedovolí. Okolní země se nás začnou bát a zavřou hranice,“ popisoval Blatný.

Vláda kvůli situaci v Karlovarském i Královéhradeckém kraji ve čtvrtek zakázala lidem z okresů Cheb, Sokolov a Trutnov cestovat jinam, a lidem odjinud cestovat do těchto okresů. Důvodem je nekontrolované šíření koronaviru v těchto oblastech.

Postupně podle Blatného v případě konce nouzového stavu hejtmani v jednotlivých krajích vyhlásí stav nebezpečí a nakonec všichni ve Sněmovně stejně odsouhlasí, že je potřeba nouzový stav.

„Mezitím ale přijde řada našich příbuzných o život. Ať už kvůli koronaviru, nebo kvůli jiným nemocem. Lékaři a sestry nápor nezvládnou fyzicky ani psychicky,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Bez nouzového stavu se podle expertiz, které Blatný k dispozici, se v pondělí otevřou obchody, služby, muzea, galerie, výstavy, možná i posilovny a bazény a nebude omezeno shromažďování osob.



Hejtmani Libereckého, Pardubického, Karlovarského, Středočeského a Olomouckého kraje a primátor Prahy už uvedli, že vyhlásí v případě neprodloužení nouzového stavu stav nebezpečí na území svých krajů.



„Žádáme vládu České republiky, poslankyně a poslance Parlamentu České republiky, aby v případě, že nebude prodloužen nouzový stav, pomohli krajům najít řešení v současné složité situaci, ve které v příštích dnech reálně hrozí další zhoršení epidemického stavu,“ píší hejtmani.

Premiér Andrej Babiš žádal ve Sněmovně poslance o nouzový stav alespoň do konce února. „Dejte nám dva týdny,“ řekl premiér poslancům. Vláda původně požádala o nouzový stav do 16. března. Nyní je schválen do 14. února. Babiš se pokoušel ještě na poslední chvíli najít podporu pro prodloužení nouzového stavu u opozice. Jednání s ní ale zkrachovalo.



„Světlo na konci tunelu není v nouzovém stavu,“ reagoval na předsedu vlády šéf Pirátů Ivan Bartoš. Další jednání o tom nemají podle šéfa lidovců Mariana Jurečky bohužel smysl. Nouzový stav nepodpoří ani nikdo jiný z opozice a komunista Zdeněk Ondráček dokonce pohrozil ministrům trestními oznámeními pro případ, že vláda nouzový stav vyhlásí znovu přes nesouhlas Sněmovny.



Jurečka i Ondráček mluvili ve Sněmovně o tom, že i bez nouzového stavu bude moci v nemocnicích pomáhat armáda a že k tomu bude moci využít zákon o ozbrojených silách.