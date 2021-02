Babiš jedná se Zemanem v Lánech. Ve hře je stále i další nouzový stav

Právě s hejtmany vláda v pátek odpoledne jednala. „S hejtmany jsme probrali možnosti jak dál, řekli jsme jaká opatření může vláda dále dělat bez nouzového stavu. Upozornili jsme na to, že jsou podle našeho názoru nedostatečná a bude to znamenat růst epidemie a komplikace ve zdravotnictví. Hejtmani se poradí o dalším postupu,“ komentoval jednání ministr vnitra Jan Hamáček.



Tisková konference vlády se měla konat původně ve 14 hodin, poté byla nejprve o tři hodiny posunuta a nakonec zcela zrušena s tím, že vše okomentuje premiér Babiš po jednání s prezidentem Zemanem.



Bez nouzového stavu se otevřou obchody i služby

Bez nouzového stavu se podle expertiz, které má ministr zdravotnictví Jan Blatný k dispozici, by se už v pondělí měly otevřít obchody, služby, muzea, galerie, výstavy, posilovny a bazény a nebude omezeno shromažďování.

Blatný po jednání Sněmovny, který nevyhověla žádosti vlády, řekl, že náhradní opatření nebudou dostatečně efektivní.

Zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje například vyčlenit lůžka ve zdravotnických zařízeních nebo omezit styk nakažených s jinými lidmi, zakázat kulturní a sportovní akce nebo zavřít školy, ubytovací a stravovací podniky.

Kapacita jipek se vyčerpá do 20 dnů, hrozí Hamáček

„Konec nouzového stavu a s ním spojených některých plošných opatření znamená nárůst rizikových kontaktů o 30 procent, nárůst reprodukčního čísla k 1,4 a vyčerpání kapacit JIP do 20 dnů,“ napsal na Twitteru.



„Pokud by hejtmani požádali podle krizového zákona o nové vyhlášení nouzového stavu, tak by jim vláda pravděpodobně vyhověla,“ řekl už dopoledne v ČT Hamáček.



Pardubický kraj, v jehož čele stojí hejtman Martin Netolický z ČSSD, již ve čtvrtek v noci oznámil, že bude o nouzový stav usilovat. Přidal se k tomu i moravskoslezský hejtman za ANO Ivo Vondrák.

„Je škoda, že řada opatření vlády nedávala lidem smysl, a obětním beránkem se tak stal právě nouzový stav,“ uvedl také již ve čtvrtek předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS, který je považován za jednoho z hlavních představitelů vnitrostranické opozice proti Petru Fialovi.

Někteří další hejtmani už oznámili, že chtějí vyhlásit stav nebezpečí, který umožňuje například regulovat pohyb obyvatel nebo nařizovat pracovní povinnost. Vyhlásit stav nebezpečí doporučil pražskému primátorovi za Piráty Zdeňku Hřibovi od pondělí 15. února krizový štáb hlavního města.

Nový nouzový stav? To ne, říkají opoziční politici

Nouzový stav v Česku má skončit o půlnoci z neděle na pondělí po 132 dnech, protože Sněmovna odmítla jeho prodloužení jak do 16. března, tak do konce února. Variantu, že by vláda mohla vyhlásit nouzový stav znovu, komentovali velmi kriticky někteří opoziční politici.

„Nepodporujeme cestu, která je podle velkých právních kapacit protiústavní,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Neumím si představit, že by mohla vláda přijít s takovou neférovou kličkou,“ prohlásil šéf lidovců Marian Jurečka.

Kromě pokusu o nový nouzový stav může vláda některá opatření proti šíření koronaviru vyhlásit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.



„Podle zákona o ochraně veřejného zdraví lze uzavírat vybrané provozovny, školy, omezovat dopravu či omezovat služby, a dokonce lze i na jeho základě udělovat pokuty za porušování opatření. Na základě zákona o ozbrojených silách zase lze nasazovat armádní pomoc v sociálních a zdravotních zařízeních i bez nouzového stavu,“ uvedl Jurečka.

Nový nouzový stav by obešel pravidla, říkají právníci

Možnost, že by vláda znovu zkusila vyhlásit nouzový stav, by podle názoru většiny ústavních právníků byl obcházením pravidel.



„Je to přinejmenším obcházení konstrukce ústavního zákona o bezpečnosti,“ řekl iDNES.cz ústavní právník Jan Kysela. „Jestliže nad 30 dnů je to se souhlasem Sněmovny, tak aniž by nastala nějaká pauza, tak se mi zdá, že by to bylo obcházení pravidel,“ uvedl Kysela. Podobně to vnímají Jan Wintr i Aleš Gerloch.

Odlišný názor má ústavní právník Jan Kudrna. „Vláda má přímo z ústavy povinnost chránit životy,“ řekl iDNES.cz. Kdyby vláda znovu nouzový stav vyhlásila, argumentuje Kudrna, že Sněmovna ho může zrušit, a když nebude s postupem vlády souhlasit, má také právo jí vyslovit nedůvěru.