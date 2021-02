Hejtmani žádají o dva týdny nouzového stavu. Žáci se vrátí do škol v březnu

7:20 , aktualizováno 13:17

Hejtmani žádají vládu Andreje Babiše o vyhlášení nového nouzového stavu na dva týdny a souhlasí s návratem dalších dětí do škol v březnu. Po jednání s vládou to uvedl šéf Asociace krajů, jihočeský hejtman za ODS Martin Kuba. „Je to v daný okamžik jediná cesta, jak zvládnout krizový stav v naší zemi,“ napsal na Twitteru hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.